Helikopter met eigenaar van OH Leuven aan boord stort neer aan stadion Leicester City GVS

27 oktober 2018

22u23 32 Buitenlands Voetbal Aan het stadion van Leicester City is de helikopter van Leicester- en OHL-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha neergestort. In een statement stelde de Engelse club dat de Thaise zakenman aan boord zat. Over zijn toestand en eventuele andere slachtoffers is momenteel niets geweten. De hulpdiensten zijn druk in de weer.

Na het 1-1-gelijkspel tegen West Ham pikte de helikopter van Srivaddhanaprabha één of meerdere bestuursleden van Leicester City aan het King Power Stadium op. Het liep echter snel mis, want nabij het stadion crashte het toestel. Een verklaring van de club stelt dat Vichai Srivaddhanaprabha aan boord zat van het tuig.

“We helpen de politie en de hulpdiensten en zullen een gedetailleerde verklaring geven van zodra er verdere informatie is vastgesteld. Vichai Srivaddhanaprabha was aan boord van de helikopter die acht plaatsen heeft en op weg was naar Londen. Bij het opstijgen liep er iets mis, wat resulteerde in brand en een crash op een parking. We hebben geen nieuws over verdere slachtoffers.”

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de zoon van Vichai en vice-president van Leicester, was hoe dan ook niet aanwezig tijdens de match. Voorts rest de vraag of er ook slachtoffers op de grond vielen. Men vreest er immers voor dat mensen op de parking geraakt werden door de brokstukken.

Helicopter crash looks horrendous. Not sure yet if any, or how many casualties. Thoughts with everyone concerned. https://t.co/wtQ8jGMuUE Gary Lineker(@ GaryLineker) link

De helikopter steeg op vanop het veld, wat gebruikelijk is na elke thuiswedstrijd. Op de beelden hieronder is te zien hoe het toestel tijdens een live-uitzending vertrok. Na enkele seconden verloor het toestel echter alle controle, waarna het enkele honderden meters verder neerstortte op een parking. “De propeller van de staart leek niet te werken, waardoor de helikopter begon te spinnen”, stelt een getuige bij BBC.

Leicester City's owner helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. (Video via BT Sport.) pic.twitter.com/Ft3aSasYsp Mootaz Chehade(@ MHChehade) link

Volgens een fotograaf viel de motor plots uit. “De motor stopte gewoon. De helikopter maakte eerst een zoemend geluid, nadien was het muisstil en volgde er een luide knal.” Volgens The Guardian ontstond er meteen na het incident paniek. Supporters die naar hun auto stapten waren in shock en Leicester-doelman Kasper Schmeichel zou in tranen zijn uitgebarsten.

Srivaddhanaprabha kocht de Engelse club in 2010. De Thaise zakenman hielp Leicester verrassend naar de Premier League-titel in 2016. Vorig seizoen werd hij ook de nieuwe eigenaar van tweedeklasser OH Leuven.

Helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club's stadium. No news yet as to who was on board. pic.twitter.com/lHjX6NqUUb Mootaz Chehade(@ MHChehade) link

Gutted to hear about the Leicester City helicopter crash... pic.twitter.com/ZfKHFrjLPz Ben ⚽️(@ ben05bc) link

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD Mr Geoff Peters(@ mrgeoffpeters) link

Scenes at the stadium in the aftermath of the #Leicester City owner’s helicopter crash. pic.twitter.com/4ym31Sj6qu DES KELLY(@ DesKellyBTS) link