Helemaal beklonken: Real Madrid en Chelsea hebben een akkoord over Eden Hazard Kristof Terreur in Engeland

06 juni 2019

15u58

Bron: @HLNinEngeland 164 Buitenlands voetbal Chelsea heeft het laatste bod van Real Madrid aanvaard. Beide clubs hadden gisteren opnieuw contact en de deal is nu helemaal beklonken. Enkel de handtekeningen ontbreken nog. Eden Hazard trekt dus naar Real Madrid voor meer dan 100 miljoen euro. De duurste Belgische speler ooit.

Het communiqué ligt klaar. Eden Hazard is nu helemaal onderweg naar Real Madrid. Chelsea heeft het laatste bod van Real aanvaard. Het is nu enkel nog afwachten op de afhandeling van het papierwerk, het uitklaren van de laatste details en de finale handtekeningen. Real betaalt een initieel bedrag van 100 miljoen euro, maar dat kan met gegarandeerde bonussen oplopen tot ruim 140 miljoen euro.

Een deal die sinds gisteren in de lucht hing. El Chiringuito TV in de Spaanse hoofdstad ging gistermiddag helemaal loos: de overgang van Hazard zou gisteren, ten laatste vandaag helemaal rond zijn. Het klokje tikte verder. Een Italiaanse freelancer van The Guardian schreef op basis van zijn bronnen voor middernacht hetzelfde.

In Tubeke amuseerde Eden Hazard zich met een quiz en teambuildingsssessie met grote Belgische ex-sporters. Hij had toen nog geen weet van een sluitende deal, maar was in blijde verwachting. Vandaag arriveerde het verlossend telefoontje. ‘t Heeft allemaal wat langer geduurd, maar het eind is in zicht. Nu wachten op de formele afhandeling. Een formaliteit.

Maandag gingen beide partijen zonder akkoord uiteen, maar gisteren was er opnieuw contact. Met witte rook tot gevolg.

Real zette maandag een nieuw offensief in. De CEO van Real Madrid, Jose Angel Sánchez, vloog naar Londen met de intentie om de deal van Eden Hazard af te ronden. Gedurende uren zat hij samen met Marina Granovskaia, transferbazin van Chelsea. De voorbije maanden legde ze twee officiële aanbiedingen van Real naast zich neer. Ze weigerde in april een bod van 100 miljoen euro. Tot frustratie van Real, dat gehoopt had om met dat bedrag toe te komen. De Koninklijke schakelde na de Europa League-finale een versnelling hoger voor Hazard, met een nieuw bod en een afspraak om te onderhandelen. Een signaal dat een akkoord in de lucht hing. Real was bereid om circa 120 miljoen euro te betalen voor een speler die nog een jaar onder contract ligt, maar Chelsea liet nog een keer weten dat het meer in gedachten had. Maandag gingen beide partijen zonder akkoord uiteen, maar gisteren was er opnieuw contact. Met witte rook.

Trainer Zinédine Zidane wil Hazard er absoluut bij. Hij ziet hem als bouwsteen voor zijn nieuwe elftal en na een turbulent seizoenseinde beslisten zijn bazen om toch meer geld op tafel te gooien. Dat gebeurde. Op de officiële presentatie bij Real is het sowieso wachten tot na de interlands. Na vijf maanden getouwtrek kan dat uitstel er nog wel bij.

