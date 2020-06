Helemaal beklonken: Leroy Sané verlaat Man City en trekt naar Bayern XC/KTH

30 juni 2020

20u05 0 Buitenlands voetbal Bayern München en Manchester City hebben een akkoord bereikt over de transfer van Leroy Sané. De Rekordmeister betaalt een initieel bedrag van 49 miljoen euro, plus gegarandeerde bonussen van 11 miljoen. De Duitse international ondertekende bij Bayern een contract tot 2025.

Auf wiedersehen Leroy Sané: €49m + €11m. Off to Bayern. Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Sané werd al een hele poos gelinkt aan Bayern München. De 24-jarige Duitser, die dit seizoen volledig de mist zag ingaan door een knieblessure, heeft nog een contract tot de zomer van 2021 bij City, maar wilde dat niet verlengen. De Engelsen moesten hem daardoor verkopen om te vermijden dat hij volgend jaar transfervrij zou vertrekken.

“We hebben hem twee of drie keer een nieuw contract voorgesteld, maar dat heeft hij geweigerd”, vertelde City-coach Pep Guardiola. “Als we een speler een aanbieding doen, is dat omdat we hem willen. Hij heeft speciale kwaliteiten. Wij willen spelers die met de club doelen willen bereiken. Hij is een aardige jongen en ik hou van hem, ik heb niets tegen hem. Maar hij wil een nieuw avontuur.”

Dat nieuwe avontuur wordt Bayern München, dat hem overneemt voor een bedrag van 49 miljoen, plus gegarandeerde bonussen van 11 miljoen, gespreid over vijf jaar. Sané ruilde Schalke 04 in 2016 in voor het grote Man City. Daar was hij in 135 matchen goed voor 39 goals en 45 assists. De kans dat hij dit seizoen met Man City in de Champions League aantreedt, is miniem.