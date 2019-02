Heimwee? Neymar krijgt tranen in de ogen wanneer hij over Messi praat GVS

26 februari 2019

06u30

Bron: AS, Marca, Rede Globo’s Esporte Espetacular, Eurosport 0 Buitenlands Voetbal “Eerlijk. Het is bijzonder moeilijk om over Messi te praten”. In een interview met het Braziliaanse tv-programma Rede Globo’s Esporte Espetacular kreeg Neymar prompt tranen in de ogen. De PSG-vedette had niets dan lovende woorden over voor zijn gewezen Barça-ploegmakker.

Messi en Neymar deelden vier jaar lang de Catalaanse kleedkamer, goed voor drie Copa del Reys, twee La Liga-titels en één eindoverwinning in de Champions League. Twee magiërs in Camp Nou, de ene nog dat trapje lager dan de grootmeester. Tot de steenrijke eigenaars van PSG in de zomer van 2017 plots de afkoopsom van 222 miljoen euro op tafel gooiden. Neymar trok naar de minder aantrekkelijke Ligue 1.

Maar zijn maatje is Neymar allerminst vergeten. In een interview met het Braziliaanse tv-programma Rede Globo’s Esporte Espetacular kreeg de 27-jarige ster prompt de krop in de keel. “Eerlijk. Het is bijzonder moeilijk om over Messi te praten. Hij was bij Barcelona ontzettend belangrijk voor mij. Iedereen mag dit weten. Vooral vlak na mijn aankomst had ik het moeilijk in Spanje. Op dat moment reikte de beste voetballer ter wereld zijn hand en zei: ‘Kom hier, want ik sta klaar om jou altijd te helpen.’ Hij gaf me ook het advies om niet verlegen te zijn. Zeker niet tegen hem.”

Neymar gets emotional when talking about Lionel Messi. “It is difficult. Honestly, it is tough because Leo was somebody very special for me with Barca. When I most needed support, the man of the team, the best player in the world, was there to support me.”pic.twitter.com/pXiA5uFwZX Owuraku Ampofo(@ Owurakuuu_) link

Neymar en zijn leermeester konden dus wel degelijk door één deur. Meer zelfs: het waren maatjes op en naast het veld. Daarmee worden de geruchten dat de Braziliaan net omwille van Messi de uitgang opzocht - zogezegd om alleen in de spotlights te kunnen staan - naar de prullenmand verwezen. Iets wat vader Neymar da Silva Santos Sr. dit weekend bevestigde. “Mijn zoon verliet Barça niet omdat hij in de schaduw stond van Messi. De emir van PSG wilde gewoon een nieuwe ster in een ambitieus team. Wij luisterden graag naar dat voorstel. De rest is geschiedenis.”

Sinds het vertrek van Neymar naar de lichtstad, tierden de geruchten welig dat hij Barcelona mist. Verschillende media berichtten enkele maanden geleden zelfs dat hij zijn entourage liet weten een terugkeer voor te bereiden. Dat hij zo nu en dan zijn ex-ploegmaats opzoekt, zwengelt de roddelmolen enkel aan. Zijn reactie: “Ja, ik keer af en toe terug naar Barcelona. Daar praat ik met vrijwel iedereen. Ik heb er een goede tijd beleefd. Ik mis ze ontzettend. Maar nu zit ik bij PSG. En daar blijf ik ook.”

Ook Messi zelf liet zich eerder al uit over een eventuele comeback. “Het is een moeilijke situatie. We willen uiteraard dat hij terugkeert. Zowel voor Neymar zelf als voor onze kleedkamer. Wij zijn vrienden, we beleefden hele mooie avonturen. Maar ik zie hem niet meteen vertrekken uit Parijs. PSG zal hem niet zomaar laten gaan.”

Klopt als een bus, want het betoog van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi was gisteren glashelder. Wie zijn zinnen op Neymar heeft gezet, komt hoogstwaarschijnlijk van een kale reis terug. “Geen enkele club ter wereld hoeft zich te melden voor Neymar”, zei hij aan het Spaanse Marca. “Iedereen weet heel goed dat hij niet te koop is en onze club de komende zomer niet zal verlaten. We hebben een goede relatie met hem en zijn vader opgebouwd. Eentje die lang zal duren.”

Ook Barcelona-president Josep Maria Bartomeu was vorige week vanuit het andere kamp duidelijk. “Ik heb Neymar sinds zijn vertrek enkele keren gesproken. We zien elkaar soms. Maar nooit heeft hij mij laten weten dat hij wil terugkeren. Hij zit bij PSG, dat hem niet zal laten gaan. En wij willen dat ook niet. Wij zetten alles op Dembele en Coutinho, want dat waren gigantische investeringen van de club.”

Neymar herstelt momenteel in zijn vaderland van een breuk van een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet. PSG-coach Tuchel hoopt dat de aanvaller zich voor 6 maart in Parijs meldt. “Zijn aanwezigheid alleen al kan ons helpen.” Veel communicatie is er blijkbaar niet. “We hebben schriftelijk contact. Ik weet dat het goed met hem gaat”, aldus Tuchel. Neymar blesseerde zich eind januari, toen werd een herstelperiode van tien weken voorspeld. In 2018 kampte Neymar met eenzelfde blessure en was hij na een operatie net op tijd fit voor het WK. Ditmaal werd hij niet geopereerd maar kozen de dokters voor een conservatieve behandelmethode.