He strikes again: Zlatan boort rivaal de grond in en maakt weergaloze hattrick: “Ik ben een Ferrari in een competitie vol Fiats” LPB/GVS

20 juli 2019

14u18 44 Buitenlands voetbal Zlatan Ibrahimovic heeft in de MLS nog maar eens van zich doen spreken. De 37-jarige Zweed sprak stoere taal vóór de derby van Los Angeles en maakte die straffe uitspraken tijdens het duel helemaal waar. “Ik ben een Ferrari in een competitie vol Fiats”, klonk het vooraf. Een hattrick volgde.

Ibrahimovic is nooit te beroerd om zichzelf te verkopen. Nu een onderling duel zou beslissen wie zich dé ploeg van Los Angeles mocht noemen, schakelde de Zweedse goalgetter de voorbije dagen een versnelling hoger. De journalisten hingen aan zijn liepen, de spits van LA Galaxy maakte er gretig gebruik van om het vuur aan de lont te steken.

Fiat

Het begon met een sneer naar Carlos Vela, de sterspeler van stadsrivaal Los Angeles FC. Een reporter wilde weten of Vela de beste speler van de MLS (Major League Soccer) is. Een vraag die je niet moet stellen aan Ibrahimovic. “Met voorsprong ben ik nog steeds de beste”, klonk het niet geheel verrassend. “Hoe oud is Vela? 29? En hij speelt in de MLS? Net in zijn beste jaren? Ik zat toen in Europa. Een wereld van verschil.” Even later klonk het ook: “Ik ben een Ferrari in een competitie vol Fiats.”

Vlak voor de stadsderby werd Zlatan geconfronteerd met zijn woorden. Gas terugnemen, dan maar? Niets van aan. “Of ik gezegd heb dat ik met voorsprong beter ben dan Vela? Niet enkel dan Vela. Dan de hele competitie.” En op de vraag of hij dat op de grasmat zou demonstreren, klonk het zonder verpinken: “Dat doe ik elke dag.”

Hollywood-entertainer

En jawel, een uurtje later volgde de grote ‘Ibracadabra’-show. Uitgerekend nadat Velo de openingstreffer had gescoord en zo de ex-speler van United en PSG zwaar uit z’n kot lokte. De gelijkmaker van Zlatan was briljant. Ibra wipte het leer heerlijk over zijn naaste belager waarna hij met een vluchtschot de netten liet trillen. Ook na de rust was er geen houden aan. Eerste zette hij LA Galaxy op voorsprong met een rake knik, even later poeierde hij na een knappe combinatie mét links het leer binnen.

“Een echte Hollywood-entertainer”, was ook de Amerikaanse commentator onder de indruk. “Vol zelfvertrouwen, die man. En hij kan zijn straffe taal omzetten in daden.”

De late aansluitingstreffer van opnieuw Vela was er enkel eentje voor de statistieken. De Mexicaan is met 21 treffers wel de topschutter in de MLS, voor Ibrahimovic (16)

Koning

Na de match mocht de Scandinaviër alvast de pers opnieuw te woord staan. En natuurlijk ging het opnieuw over Vela. “Val mij alsjeblieft niet aan. Ik heb niets meer te bewijzen. Zelfs al had ik vandaag niet gescoord. Ik heb veel respect voor Vela, maar die journalist maakte één fout. Hij vergeleek hem met mij... Ik geloof nu eenmaal in mezelf. Onwetende mensen vinden dat arrogant, ik en andere intelligente mensen categoriseren dat onder zelfvertrouwen. Ik doe het goed, toch?”

Waarna toch weer een steekje richting Vela volgde. “Kijk. Ik heb hem een dag voor de match even geanalyseerd. Na vijf minuten al wist ik dat hij geen schijn van kans had tegen mij. Vandaag heb ik bewezen dat er maar één koning is in Los Angeles.”

LA FC blijft ondanks de nederlaag leider in de Western Conference van de MLS, net voor LA Galaxy. Zlatan zal dus nog een paar keer uit zijn pijp moeten komen...

