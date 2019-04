Hazard voert druk op: ook zonder transfer naar Real zal hij niet bijtekenen Kristof Terreur

Game's on. Eden Hazard (28) tekent geen nieuw ­contract. Ook niet als Chelsea hem aan zijn nog een jaar lopende overeenkomst houdt. Dan gaat zelfs de deur voor concurrerende clubs open. De droom van Real Madrid is het duwtje waard. Ieder zijn tactiek.

Hij wist niet wat kiezen. Maurizio Sarri, nochtans niet de beste toneelspeler, sprak maandagnacht met twee monden. Die van de trainer die er zich bij heeft neergelegd dat hij straks zijn beste speler kwijt is. «We willen hem liever niet verkopen, maar ik denk dat we zijn beslissing moeten respecteren.» Anderzijds verkondigde hij de versie die hij ongetwijfeld van zijn baas ­ingefluisterd kreeg. Sarri: «100 miljoen pond, 116 miljoen euro, niet voldoende.» De boodschap voor Real Madrid, dat via huiskrant Marca had laten vallen dat het maar 100 miljoen euro wil spenderen aan Eden Hazard. Een publiek pookspelletje tussen clubs die er aan de ­onderhandelingstafel niet zijn uitgeraakt. ­Chelsea heeft Real, dat een deal liever vandaag dan morgen afhandelt, op de tenen getrapt. ­Impasse. Een akkoord blijft voorlopig uit.

Pep is fan

Nochtans weet Chelsea sinds een week waar het aan toe is. Hazard heeft de club nogmaals ­duidelijk laten weten dat hij niet zal bijtekenen. Ook niet als The Blues, de nakende transferban in het achterhoofd, alsnog beslissen om hem aan zijn contract te houden. Voorlopig overweegt Hazard Stamford Bridge enkel in te ruilen voor Madrid. Chelsea ligt hem nauw aan het hart. In zeven jaar Londen is hij vergroeid geraakt met zijn werkgever. Blauw bloed. Stiekem hoopt hij dat Chelsea zijn hart en droom straks niet breekt, maar hij is eveneens bereid risico’s te nemen in zijn ‘jacht op’. Hij vreest dat de trein vanuit ­Madrid deze zomer voor de laatste keer langs hem passeert. Als een transfer nu niet doorgaat, bestaat de mogelijkheid dat Real voor een andere marquee signing op de vleugel zal gaan. In dat geval zwaait over een jaar ook de deur voor andere clubs open. Daarbij worden zelfs Engelse concurrenten niet uitgesloten – Hazard wil nog enkele jaren meedoen voor de grootste prijzen, inclusief Champions League. Contacten zijn er niet, maar ergens in Manchester zit immers ook een fan van Eden Hazard: Pep Guardiola. Ooit viel zijn naam in een interne meeting, maar op City wisten ze dat Chelsea nooit een rechtstreekse opponent zou versterken. Gevraagd naar de optie Hazard reageerde Guardiola in december kordaat: «Gaat nooit gebeuren. Ik ga met jou ­akkoord. Hij is zo goed. Zet de tv op en kijk naar hem. Jij weet het beter dan wie dan ook. Hij is een van de beste spelers ter wereld.» Dat een ­andere Engelse club in de dans kan springen, is een scenario dat ze bij Chelsea ook absoluut willen vermijden.

In Spanje klonk het vrijdag dat ze de komende dagen een doorbraak verwachtten, maar in Madrid zijn ze altijd optimistisch. Club die gewend is te krijgen wat ze wil – koningen op de markt. Bij Chelsea klinkt het in de wandelgangen dat ze Hazard zijn droom niet willen ontzeggen, maar alles heeft een prijs. Zeker zijn, met voorsprong, beste speler en commercieel uithangbord.

16 goals & 12 assists

Hazard zelf blijft zich ondertussen waardig opstellen. Praten met de voeten, niet met de mond. «Het heeft weinig zin om nu over een eventuele transfer te praten», zei hij maandagavond. «Ik focus me gewoon op het einde van het seizoen, de race voor de derde en de vierde plaats en de ­Europa League. Makkelijk wordt het niet. De ­tegenstand is sterk. Na het seizoen zien we wel.» Achter de schermen volgt hij de ontwikkelingen op de voet, zonder dat het zijn vorm aantast. Met 16 goals en 12 assists, een voet in 49 procent van alle Premier League-goals, sleurt hij zijn team op zijn rug richting kampioenenbal. Als hij ­Chelsea effectief naar de Champions League trapt, levert dat de club straks minstens 40 miljoen euro meer op dan de Europa League. Ook dat is iets wat hij straks op de onderhandelingstafel kan gooien. Dubbele jackpot.