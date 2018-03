Hazard stemt voor Kevin De Bruyne voor meest prestigieuze Engelse prijs: “Hij is simpelweg de beste”



Kristof Terreur in Engeland

04 maart 2018

10u36

Bron: SkySports 23 Buitenlands Voetbal Samen met Liverpoolaanvaller Mo Salah is Kevin De Bruyne de topfavoriet voor de PFA Player of the Year, de hoogste individuele bekroning voor een voetballer in de Premier League. Een stem heeft hij al. Die van Eden Hazard: “Kevin is simpelweg de beste.”

Hazard was in 2015 de eerste Belg die de trofee won. Vorig seizoen eindigde hij tweede. Ook dit jaar behoort bij wellicht tot de zes genomineerden, maar zijn stem gaat naar Kevin De Bruyne. “Hij is de beste”, zegt Hazard op Sky Sports. “Kevin heeft alles. Hij verdedigt, hij trapt geweldige voorzetten, heeft een pak assists achter zijn naam en hij is beslissend in de topmatchen. Een slimme speler op en naast het veld. Hij barst van het zelfvertrouwen, omdat hij in het beste team in de Premier League speelt. Als hij op het veld staat met topspelers, is hij een van de besten ter wereld. Elke keer hij de bal krijgt, kan er iets magisch gebeuren. Ik had ook voor Salah kunnen kiezen. Hij is een goeie vriend, maar voor mij is hij meer een aanvaller dan een speler. Als je begrijpt wat ik bedoel.”

Manchester City ontvangt vanmiddag uittredend kampioen Chelsea. Een duel tussen de beste Belgen in de Premier League.