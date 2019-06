Hazard nog steeds van Chelsea: transferbaas Marina Granovskaia wil laatste euro uit zakken Real schudden Kristof Terreur

05 juni 2019

06u00

Bron: @HLNinEngeland

Eden Hazard (28) is nog altijd een ‘Blue’. Luka Jovic is al speler van Real Madrid, linksachter Ferland Mendy is onderweg, maar op de Rode Duivel is het nog eventjes langer wachten. Ondanks onderhandelingen in Londen maandag hebben Chelsea en Real nog steeds geen sluitend akkoord over de prijs. De gesprekken lopen in een goeie verstandhouding, maar Marina Granovskaia, de transferbaas van Chelsea, probeert de laatste euro uit de zakken van Real te schudden. Nog altijd hoopt ze meer dan 130 miljoen euro binnen te halen. Een spel dat ze bij Real voorlopig niet willen meespelen. Ze bekijken hun opties.

De Koninklijke betaalde zo’n 60 miljoen aan Frankfurt voor Jovic, om en bij de 50 miljoen aan Lyon voor Mendy en legde samen al 95 miljoen op tafel voor Eder Militao (Porto) en Rodrygo (Santos). Real heeft 300 miljoen euro opzijgezet voor inkomende transfers, maar Zidane wil er ook absoluut nog een centrale middenvelder bij. Real zal dus wellicht enkele spelers moeten slijten om zijn budget rond te krijgen.

