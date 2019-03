Hazard? Mbappé? Pogba? Zidane mag in zomer 500 miljoen euro uitgeven aan transfers Real Madrid VH

28 maart 2019

12u08

Bron: l'Equipe 0 Buitenlands Voetbal Real Madrid is dit seizoen al uitgeteld voor de prijzen en dus richt de Koninklijke zijn blik helemaal op de toekomst. Volgens de Franse sportkrant l’Equipe mag hun Franse trainer Zinédine Zidane in de zomer 500 miljoen euro aan transfers uitgeven. Ongezien.

📰🇫🇷 L’Équipe: "Royal Casino"



With Zidane back, Real Madrid are ready to invest 500 million euros in the next summer market to bring the best. With Mbappé, Pogba and Hazard being priority targets. pic.twitter.com/j8SklW4y3R El Madridismo(@ ElMadridismo93) link

Exit in de Champions League. Exit in de Copa del Rey en in theorie uitgeteld in de titelstrijd in la Liga. Voor Real, dat op 11 maart al Zinédine Zidane terughaalde als trainer en hem een contract aanbood tot juni 2022, het signaal om aan de Galacticos 2.0 te beginnen bouwen. Florentino Pérez stelt zijn Franse coach alvast een fortuin ter beschikking voor transfers, zo meldden l’Equipe en France Football: 500 miljoen euro.

Het is de eerste keer dat Zidane ‘zijn’ spelers mag uitkiezen. Toen hij in januari 2016 bij Real overnam, moest hij het doen met de kern die er was. De duurste aankoop was Alvaro Morata, die in juli 2016 voor 30 miljoen euro Juventus inruilde voor Real. Twee nieuwe recruten voor komend seizoen liggen al vast: Eder Militao komt voor 50 miljoen over van FC Porto en Rodrygo voor 45 miljoen van Santos. Stevige bedragen maar niet de sterren waar het Madrileense publiek op kickt.

Drie targets

Het eerste doelwit voor Real is meteen ook het meest haalbare: Eden Hazard. De 28-jarige aanvaller staat al veel langer op het verlanglijst van Zidane. Een eerste poging in de zomer van 2017 liep spaak door een enkelbreuk van de Rode Duivel. Een tweede, in de zomer van 2018, stuitte op een njet van FC Chelsea, dat 220 miljoen vroeg voor zijn sterspeler. Hazard wilde het spel niet hard spelen en met nog maar één jaar te gaan voor zijn contract afloopt, houdt hij nu alle troeven in handen. Chelsea zou bereid zijn om hem voor een bedrag tussen 80 en 100 miljoen euro te verkopen

Veel lastiger is een ander doelwit: Kylian Mbappé. Pas 20 jaar oud, wereldkampioen met Frankrijk én het goudhaantje van PSG, dat niet geneigd zal zijn hem te laten gaan. Na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League gaf de spits te verstaan dat hij niet van plan is om PSG te verlaten: “Ik ben er zelfs zeker van.” Alleen was Zidane toen nog niet in de picture bij Real. Het is geweten dat Mbappé een groot ontzag heeft voor Zizou, maar dat garandeert niets. In 2017 negeerde hij de roep van Zidane om naar Madrid te komen en koos hij voor PSG. Afwachten of Zidane hem nu wel kan overtuigen. Zijn marktwaarde wordt geraamd op 200 miljoen euro.

Derde doelwit: Paul Pogba. Ook niet vanzelfsprekend omdat Real in de zomer van 2016 al eens informeerde bij zijn manager Mino Raiola. De Franse middenvelder stond op vertrekken bij Juventus maar door de slechte verstandhouding met Florentino Pérez sprongen de onderhandelingen af en tekende Pogba tot 2021 bij Manchester United, dat 105 miljoen voor hem betaalde. Mogelijk zou een deal, waar Gareth Bale in wordt betrokken, een uitkomst bieden. Zidane en Bale kunnen niet door één deur.

Om te voldoen aan de Financial Fair Play en een evenwichtige balans te kunnen voorleggen, lijkt een vertrek van Bale haast een voorwaarde. Ook Isco en Varane zouden op hun way out zijn. Al is de financiële gezondheid van Real Madrid voortreffelijk. Ze deed al jaren geen exorbitante aankopen, terwijl het zijn inkomsten uit tv-rechten en sponsoring zwaar zag toenemen. Dat laat de Koninklijke toe om dit jaar zijn spaarvarken te breken.

Als het effectief 500 miljoen euro zou uitgeven op de transfermarkt, dan zou dat een record zijn. Real zelf gaf nooit méér uit dan in de zomer van 2009, toen het voor 258 miljoen aan spelers kocht, waaronder 94 miljoen euro voor Cristiano Ronaldo, 67 miljoen voor Kaká, 35 miljoen voor Karim Benzema en 34 miljoen voor Xabi Alonso.

Topvijf

Daar haalt de Koninlijke nog net de topvijf mee. FC Barcelona spant de kroon met 359,5 miljoen euro aan transfers in 2017: Philippe Coutinho kwam voor 135 miljoen van Liverpool, Ousamane Dembélé voor 120 miljoen van Dortmund. Barca kon zich dat permitteren met de verkoop van Neymar aan PSG. De Franse club gaf dat jaar 283 miljoen euro uit aan spelers, waaronder 222 miljoen alleen al aan Neymar.

Ook Manchester City kent er wat van. In 2017 haalde het voor 317,5 miljoen euro aan nieuwkomers binnen, de duurste was Aymeric Laporte die voor 65 miljoen Bilbao verliet. FC Chelsea tenslotte deed zijn recorduitgave aan transfers eveneens in 2017: 260,6 miljoen euro, met Morata als duurste aankoop (66 miljoen euro).