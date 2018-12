Hazard: “Ik ben kapitein bij de Rode Duivels, maar dat was vreemd omdat ik weet dat ik naast het veld geen leider ben” MH

30 december 2018

09u53

Bron: chelseafc.com 0 Buitenlands Voetbal “Naast het veld ben ik geen leider, erop zeker wél.” ‘t Zijn de woorden van Eden Hazard in een kerstinterview op de clubwebsite van Chelsea. De meest bepalende pion van coach Sarri -tien goals en negen assists- reageerde op enkele uitspraken van ploegmakker Cesc Fabregas.

“Naast het veld zou ik, als ik de coach was, Eden nooit de aanvoerdersband geven. Hij is heel stil, praat niet vaak en moeit zich weinig met dingen. Maar op het veld zou ik hem wel aanvoerder kunnen maken”, aldus Fabregas. “Hij is een leider. Hij wil altijd de bal. Hij is zowel voor Chelsea als voor België een heel belangrijke speler.”

“Ik begrijp wat Cesc bedoelt”, reageert Hazard. “Ik denk er exact hetzelfde over. Ik ben nu kapitein van de Rode Duivels, maar dat was voor mij ook vreemd omdat ik weet dat ik naast het veld geen leider ben. Wanneer ik het veld betreed, ben ik dat zeker wel. Op een andere manier dan bijvoorbeeld John Terry of Vincent Kompany.”

Als gevolg van zijn onnavolgbare dribbels incasseert Hazard vaak flinke trappen. In de seizoenen 2014/2015 en 2016/2017 moest niemand meer overtredingen trotseren. Ook dit seizoen vinden we Hazard bovenaan die lijst terug. Een overtreding om de 24 minuten. “Soms is dat lastig, ja. Al zeven jaar incasseer ik trappen. Gelukkig hebben we één van de beste medische afdelingen van de wereld. Ik zeg het niet graag, maar wanneer spelers me onderuit proberen te maaien, geeft mij dat het gevoel dat ik te goed ben. Ofwel proberen ze me te stoppen, maar lukt hen dat niet. Het geeft me extra kracht om iets magisch te doen.”

Afgelopen zomer vervoegde Italiaans voetbalicoon Gianfranco Zola de staff als assistent-trainer. “Het is een privilege om met hem te werken. Hij helpt de spelers heel veel. We wisten dat hij een legende was. Niet alleen bij Chelsea, maar in het voetbal algemeen. We hebben gelijkaardige capaciteiten. Het is een beetje zoals bij de Belgische nationale ploeg, waar we twee jaar lang met Thierry Henry werkten. Wanneer een legende als hij tegen je praat, luister je.”