Hazard flirtte nog nooit zo openlijk met Real Madrid: "Spelen onder Zidane is een droom"

Bron: RTL 21 Photonews Eden Hazard en Zinédine Zidane. Buitenlands Voetbal Eden Hazard was gisteravond te gast bij het Franstalige RTL-TVI . De kapitein van de Rode Duivels ging geen enkel onderwerp uit de weg, en praatte openlijk over het WK in Rusland, de kapiteinsband en zijn privé-leven. Maar het meest opmerkelijke moment was toch de onverholen flirt met Real Madrid. "Mezelf verder ontwikkelen onder de vleugels van Zinédine Zidane is een droom."

"Iedereen weet dat ik enorm veel respect heb voor Zidane", aldus de balvirtuoos van Chelsea. "Voor de meneer die hij is, voor de speler die hij was en voor de trainer die hij nu is. Hij is altijd mijn idool geweest. Natuurlijk weet ik niet wat er nog in mijn carrière zal gebeuren, maar me verder ontwikkelen onder de hoede van Zidane is zeker een droom." Eden voegde er dan wel snel aan toe dat hij nog veel wil bereiken met Chelsea, qua flirt richting de Koninklijke kan dat absoluut tellen.

Het is niet de eerste keer dat Hazard zijn liefde betuigt voor de Fransman. Zo haalde de kapitein van de Rode Duivels meermaals aan dat hij vroeger naar videocassettes van Zidane keek om bepaalde zaken op te steken. Bovendien gaf Eden veelvuldig aan dat de Real-trainer zijn grote voorbeeld is. Langs de andere zijden steekt ook Zidane zijn liefde niet onder stoelen of banken: "Ik hou veel van Eden Hazard. Ik hou van alles wat hij op het veld doet. Ik hou van de manier waarop hij zich beweegt, dat beslissende in hem en ook het feit dat hij elk jaar vooruitgang boekt", onthulde de gewezen middenvelder twee jaar geleden.

Over het WK in Rusland

Ook enkele andere onderwerpen kwamen aan bod, zo ook het komende wereldkampioenschap. "Persoonlijk voel ik goed. Elk van ons zal een zo goed mogelijk seizoen proberen draaien bij de clubs, waarna we nog even de tijd hebben om na te denken over het WK. Het is moeilijk te zeggen hoe ver we zullen geraken. We waren teleurgesteld over onze laatste campagne, waar we enkele kleine fouten hebben gemaakt. We zullen nu proberen deze niet meer te herhalen en verder proberen te geraken dan de voorbije kwartfinales.

Over de kapiteinsband

Ik ben trots dat ik die band kan dragen, maar ik ben nog trotser om voor dit team te mogen spelen. Maar met Kompany en Vertonghen hebben we meerdere leiders in de ploeg. Samen dragen we dus eigenlijk die kapiteinsband.

Over het beste moment in zijn carrière

"Ik heb wel al enkele mooie momenten meegemaakt in mijn carrière, maar met Lille de dubbel pakken was toch wel de mooiste. Niemand had verwacht dat we dat zouden klaarspelen, maar toch wonnen we tijdens het seizoen 2010-2011 zowel de titel als de beker. Bij Chelsea zijn we een beetje gewend om te winnen."

Over zijn passie naast het voetbal

"Ik hou van heel wat sporten, zoals de NBA, maar vind het ook leuk om wat PlayStation te spelen met vrienden. Maar het allerbelangrijkste is toch om voldoende tijd door te brengen met mijn kinderen."

Over zijn riant loon

Ik heb de kans om iets te doen dat veel geld verdient, maar ik laat niet graag zien dat ik heel wat centen heb. Ik vind dat een totaal gebrek aan respect tegenover diegenen die minder verdienen dan ik. Ik probeer het niet te misbruiken. Ik geniet ervan wanneer ik kan, maar ik gooi het ook niet door ramen als het niet nodig is."

Over zijn carrière na het voetbal

"Ik ben nog maar 26 jaar oud, dus ik heb daar nog niet echt over nagedacht. Maar ik zie mezelf niet als coach zoals Zidane. Misschien train ik ooit wel in de jeugdreeksen, maar zeker geen profs. Als ik geen voetballer was geworden? Dan zou ik waarschijnlijk nu een sportleraar zijn, net als mijn ouders."

