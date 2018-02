Hazard beste dribbelaar van Europa, Dembélé vierde XC

26 februari 2018

11u07

Bron: CIES 1 Buitenlands Voetbal Het Internationaal Centrum voor Sportstudie (CIES) heeft de beste dribbelaars uit de vijf topcompetities berekend. Op nummer één: Eden Hazard. Onze landgenoot scoort beter dan Neymar en Lionel Messi. Op plek vier nog een Rode Duivel: Moussa Dembélé.

CIES heeft een formule gebruikt die zowel het gemiddeld aantal dribbels per match als het slaagpercentage in acht neemt. Niemand doet beter dan Eden Hazard. De Chelsea-speler voert gemiddeld 6,4 dribbels uit per partij, waarvan 75% geslaagd. Neymar strandt op de tweede plek. Geen enkele speler dribbelt vaker dan de Braziliaan (7,3 maal per wedstrijd), al is de kans ‘slechts’ 62 procent dat hij zijn man daadwerkelijk voorbij gaat. Lionel Messi vervolledigt het podium.

Moussa Dembélé pronkt op een gedeelde vierde plek. Daarnaast staan er nog twee Rode Duivels in de top honderd van CIES: Radja Nainggolan op plek 57, Kevin De Bruyne 98ste.

Top 10

1) Eden Hazard

2) Neymar

3) Lionel Messi

4) Moussa Dembélé

Tanguy Ndombele

6) Papu Gomez

7) Arthur Masuaku

8) Sofiane Boufal

9) Mario Lemina

Nabil Fekir