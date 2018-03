Hartbrekend: ex-ploegmaat Astori wil doelpunt opdragen aan zijn overleden vriend, maar stort helemaal in na zijn wissel Mike De Beck

06 maart 2018

18u06 1 Buitenlands Voetbal Als een donderslag bij heldere hemel sloeg het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van Davide Astori in. Ook bij Marko Bakic. De voormalige ploegmakker van Astori was er iets later op gebrand om bij zijn club Belenenses te scoren voor zijn kameraad. Wanneer de Montenegrijn naar de kant werd gehaald, liet hij zijn tranen de vrije loop.

Bakic was in het seizoen 2015-2016 een ploegmakker van Davide Astori en bouwde duidelijk een goede band op met de kapitein van het Italiaanse team. Wanneer de middenvelder van het Portugese Belenenses het overlijden van Astori zondag vernam, sloeg dat nieuws bij hem dan ook in als een bom. Bakic trachtte uit het verschrikkelijke nieuws echter motivatie te puren. In de wedstrijd tegen Vitoria Guimarães deed hij er dan ook alles aan om te scoren. Om dat doelpunt dan op te dragen aan zijn makker.

In de 70ste minuut werd de Montenegrijn echter naar de kant gehaald en kon hij zijn tranen uiteindelijk helemaal niet meer bedwingen. Eens hij op de bank zat, stortte Bakic helemaal in. De tranen vloeiden rijkelijk en Bakic werd uiteindelijk getroost door iemand van de technische staff. Het zijn beelden die rechtstreeks naar het hart gaan.