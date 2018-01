Hanni trekt naar Spartak Moskou: Anderlecht vangt zo'n 8 miljoen Redactie

31 januari 2018

17u38

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Aanvoerder Sofiane Hanni verlaat RSC Anderlecht om in Rusland bij topclub Spartak Moskou aan de slag te gaan, zo maakte Spartak vandaag bekend. Even later volgde ook de bevestiging door Anderlecht.

💣💣💣 Мы немного задержались с составом... Зато у нас вот какая новость!



ОФИЦИАЛЬНО: Софиан Ханни стал игроком «Спартака»! Добро пожаловать!



Подробнее о новичке: https://t.co/XOchmyWdTl pic.twitter.com/tlES7pI9Id FC Spartak Moscow(@ fcsm_official) link

De 27-jarige Algerijn ondertekende in de Russische hoofdstad een contract voor 3,5 seizoenen. Donderdag sluit Hanni aan in Marbella, waar Spartak momenteel op stage is. Met de transfer zou een bedrag van zo'n acht miljoen euro gemoeid zijn, tien procent van de meerwaarde bij de doorverkoop gaat naar ex-club KV Mechelen. Paars-wit plukte Hanni destijds Achter de Kazerne weg voor anderhalf miljoen euro en maakt dus heel wat winst.

De middenvelder legde gisteren al zijn medische tests af in Rome. De Russische transfermarkt is nog open tot 24 februari, maar met het Engelse Burnley op de loer besloten de Russen vaart te zetten achter de overgang. Anderlecht kan met de geïncasseerde miljoenen dan weer de transfermarkt op. Wegens het machtsvacuüm waarin de club momenteel zit tot aan de overname door Marc Coucke op 1 maart, mag er niet meer uitgegeven worden dan er geld binnenkomt. Met de Japanse international Ryota Morioka werd er gisteren reeds een vervanger aangetrokken en ook oudgediende Aleksandar Mitrovic zou op weg zijn naar het Astridpark.

Sofiane Hanni werd in de zomer van 2016 door Anderlecht overgenomen nadat hij bij KV Mechelen Profvoetballer van het Jaar geworden was en de Ebbenhouten Schoen won. Bekroningen voor een seizoen waarin hij met veertien stuks assistkoning was geworden. In zijn eerste seizoen in de Belgische hoofdstad had Hanni met dertien doelpunten en negentien assists een belangrijk aandeel in de 34e landstitel van paars-wit. Dit seizoen zat Hanni aan tien doelpunten en zes assists in 31 wedstrijden. Een meer dan aardig gemiddelde, maar een gebrek aan appreciatie binnen de club en strubbelingen met een deel van de fans dreven hem toch naar de uitgang. Afgelopen weekend nam Hanni in stijl afscheid met een hattrick op het veld van aartsrivaal Standard.

Sofiane Hanni naar Spartak Moskou, meer info op https://t.co/w5f6nWDCmq! 💪 Bedankt voor alles, kapitein!@SofianeHanni rejoint le Spartak Moscou, plus d’infos sur https://t.co/Lfb2SA1OLH! 💪 Merci pour tout, capitaine!



⚽️ #RSCA #COYM pic.twitter.com/AtDUzXOX9Y RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link