Hala Hazard! Eden Hazard bevestigt dat hij knoop over toekomst heeft doorgehakt Kristof Terreur in Engeland

05 februari 2019

12u34

Hij heeft zijn beslissing al een tijdje genomen. Ook bij Chelsea zijn ze daarvan op de hoogte. Toch blijft Eden Hazard teasen. In een reportage met RMC Sport over zijn carrière zegt de Rode Duivel: "Ik weet wat ik ga doen. Ik heb mijn beslissing genomen." Lees: hij is klaar met Chelsea en wil naar Real Madrid.

Een officieel bod ligt er nog niet. Toch zijn ze binnen Chelsea ondertussen op de hoogte van de intenties uit Spanje. Real Madrid staat op het punt een versnelling hoger te schakelen voor Eden Hazard. Zijn toptarget voor de zomer van 2019.

Zelden hebben de kaarten van een transfer zo open en bloot op tafel gelegen. Het is geen vraag meer van ‘als’, eerder van ‘wanneer’. Bij Chelsea wachten ze in spanning op het eerste bod van Real Madrid op Eden Hazard (28) en de start van de onderhandelingen. Het woord is nu aan José Angel Sánchez, de CEO van de Koninklijke. Als hij het moment rijp acht en zijn advocaten alles op mail hebben gezet, duwt hij op het knopje ‘verzenden’.

Het veldwerk is immers verricht. Dat weten ze ondertussen ook in de directiekantoren op Stamford Bridge, waar ze de laatste weken zelfs geen nieuwe pogingen meer ondernomen hebben om Hazard tot een verlengd verblijf te verleiden. Hazard wil Real, Real wil Hazard. De Spaanse topclub heeft hem intussen duidelijk gemaakt dat hij een topprioriteit is voor komende zomer. Nieuws dat ze bij Chelsea ook hebben horen waaien. Daarvoor hadden ze de toogpraat uit een van de vele gespecialiseerde talkshows in Spanje niet eens nodig, waar ze met cijfers uit het ‘voorcontract’ met Hazard kwamen aandraven - een jaarloon van 26 miljoen euro, zonder bonussen, en een contract voor vijf jaar. Het betere beredeneerde gokwerk.

Eén plus één is twee, beseft ook Chelsea. Het afwijzen van contractverlengingen zegt eigenlijk voldoende. Hazard wacht al twee jaar op Real. Na bijna zeven mooie seizoenen in Londen heeft hij er alles gezien en gewonnen, op de Champions League na. Met een contract dat straks nog een jaar loopt, heeft hij zijn toekomst in eigen handen. Chelsea wil zijn sterspeler graag houden, maar kan het niet maken hem in juni 2020 gratis te laten gaan. Tien jaar na de recordtransfer van Cristiano Ronaldo voor 94 miljoen en zes jaar na die van Gareth Bale staat er opnieuw een miljoenentransfer vanuit de Premier League naar Real Madrid in de stijgers. Chelsea hoopt op meer dan 112 miljoen. De eerste poging van Real zal wellicht lager liggen.

Hazard weet allang wat hij wil. Daarvoor hadden we zijn bevestiging aan RMC niet nodig. Hij droomt van Real. “De knoop is doorgehakt.”