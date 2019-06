Haken sponsors Neymar af? Mastercard stopt (voorlopig?) met adverteren, Nike “zeer bezorgd” Redactie

06 juni 2019

23u58

Bron: AD.nl 0 Buitenlands voetbal Mastercard stopt per direct met zijn advertenties rond de Braziliaanse voetbalster Neymar. Het bedrijf neemt voorlopig afstand van de speler, Mastercard stopt per direct met zijn advertenties rond de Braziliaanse voetbalster Neymar. Het bedrijf neemt voorlopig afstand van de speler, omdat die onlangs werd beschuldigd van verkrachting

Mastercard zegt de situatie rond Neymar opnieuw te bekijken, als er meer duidelijkheid in de zaak is. Neymar beweert dat de beschuldigingen niet meer zijn dan een poging hem af te persen.

Ook Nike, het Amerikaanse sportmerk dat de balvirtuoos sponsort, zegt in een reactie “zeer bezorgd” te zijn over de beschuldigingen.



Sukkelstraatje

De 26-jarige aanvaller heeft inmiddels ook afgezegd voor de Copa América, nadat hij afgelopen nacht zijn enkelband heeft gescheurd in de oefeninterland tegen Qatar. Brazilië won met 2-0 door goals van Richarlison en Gabriel Jesus. Eerder dit seizoen was Neymar al lange tijd uitgeschakeld bij zijn club Paris Saint-Germain door een breuk in een voet, een blessure die hem ook vorig jaar lange tijd aan de kant hield. Neymar was toen wel net op tijd fit voor het WK in Rusland, waar Brazilië in de kwartfinale verloor van België.

