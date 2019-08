Had u 210 miljoen, wat zou u dan doen? Slechts twee spelers brachten ooit meer op dan Lukaku Kristof Terreur in Engeland

09 augustus 2019

09u21 1 Buitenlands voetbal Slechts voor twee spelers gaven clubs ooit meer geld uit. Romelu Lukaku (26) heeft zich op plaats drie genesteld in het lijstje van gecumuleerde transfersommen achter Neymar en Cristiano Ronaldo. Met dank aan de opgepompte transfermarkt.

Neymar zal nog wel een tijdje op plaats één staan. Misschien zelfs deze of komende zomer zijn record scherper stellen. Geen speler leverde ooit meer aan transferbedragen op dan de speelse Braziliaan. Voor 88,5 miljoen euro van Santos naar Barcelona in 2013. Vervolgens vier jaar later voor 222 miljoen euro van Barça naar PSG. Op plaats twee met twee transfers van boven 100 miljoen euro staat Cristiano Ronaldo - van Man United naar Real Madrid en van Real naar Juventus, en een bescheidenere som voor zijn move destijds van Sporting naar Engeland.

Op plaats drie staat de recordtopschutter van de Rode Duivels. Inter maakt van hem immers de man van 210 miljoen euro. Anderlecht ontving destijds 14 miljoen van Chelsea – aan een groot deel van de bonussen in de overeenkomst werd nooit voldaan. Everton stortte 36 miljoen. Manchester United betaalde, met de 5,5 miljoen euro die ze moesten afstaan aan de Toffees bij een doorverkoop voor 2021, in totaal 90,5 miljoen euro voor Big Rom. Inter doet er daar nog minstens 70 miljoen euro bij. De teller staat op 210 miljoen.

Top 10 gecumuleerde transfersommen:

1. Neymar (27, Bra) PSG - 2 transfers - 310,20 miljoen euro

2. Cristiano Ronaldo (34, Por) Juventus - 3 transfers - 230 miljoen euro

3. Romelu Lukaku (26, Bel) Inter - 4 transfers - 210 miljoen euro

4. Kylian Mbappe (20, Fra) PSG - 1 transfer - 180 miljoen euro

5. Angel Di Maria (31, Arg) PSG - 4 transfers - 179 miljoen euro

6. Eden Hazard (28, Bel) Real Madrid - 2 transfers - 175 miljoen euro

7. Antoine Griezmann (28, Fra) FC Barcelona - 2 transfers - 175 miljoen euro

8. Zlatan Ibrahimovic (37, Zwe) LA Galaxy - 6 transfers - 163 miljoen euro

9. Philippe Coutinho (27, Bra) FC Barcelona - 3 transfers - 162 miljoen euro

10. Gonzalo Higuaín (31, Arg) Chelsea - 3 transfers - 141 miljoen euro