Had Cillessen meer kunnen doen bij winnende treffer? “Zag bal pas laat komen” Redactie

09 juni 2019

23u01

Bron: VTM 0

Portugal won vanavond de Nations League na een nipte zege tegen Nederland in de finale. Gonçalo Guedes scoorde de enige treffer van de match. Met een stevige knal verschalkte hij Oranje-doelman Jasper Cillessen, die misschien wel beter had kunnen doen bij de fase.

Cillessen zelf kon na afloop van de verloren finale alvast niet zeggen of hij boter op het hoofd had bij de enige treffer. “Dan zou ik de beelden echt even moeten terugkijken”, zei de doelman van Oranje. “Ik zag de bal laat komen omdat Dumfries nog in mijn zicht stond. Het was ook een hard schot.”

De goal van Guedes kunt u herbekijken in bovenstaande video.