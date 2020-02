Haaland is niet enige Noorse sensatie: ex-Buffalo Sørloth als topschutter op titelkoers in Turkije CPG

24 februari 2020

18u13 3 Voetbal Negentien doelpunten in 22 wedstrijden: Alexander Sørloth (24) scoort er dit seizoen lustig op los in Turkije. De Noor liet vorig jaar bij AA Gent zijn kunnen al zien, en werd afgelopen zomer door Crystal Palace voor twee seizoenen uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor.

De voormalige aanvaller van AA Gent doet dit seizoen heel wat monden openvallen. De 24-jarige spits schonk zijn ploeg Trabzonspor vorig weekend met twee goals tegen Beşiktaş een punt en een voorlopige gedeelde leidersplaats in Turkije. Alles staat bovenin de stand op een zakdoek in de Turkse Süper Lig. De top vier - Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor en Başakşehir - staan op een punt van elkaar.

In die spannende titelstrijd één grote constante: topschutter Alexander Sørloth. Zijn doelpuntenteller staat ondertussen op negentien stuks. Tel daar nog eens zes assists bij en de Noorse sensatie in Turkije is compleet.

De prestaties van Alexander Sørloth doen sterk denken aan die van zijn landgenoot Erling Braut Haaland bij Dortmund. Die doet zowaar nog straffer met negen doelpunten en één assist in zes competitiewedstrijden en inmiddels tien treffers en één assist in zeven Champions League-duels. De Noorse aanvalslinie voor de komende jaren lijkt alvast in goede handen.

Hobbelig parcours

De spelerscarrière van Sørloth was lang niet altijd om over naar huis te schrijven. De Noor kende dusver een hobbelig parcours met ups en downs. De aanvaller begon zijn loopbaan bij Rosenborg BK in zijn thuisland. Nadat hij zes keer mocht opdraven, werd hij uitgeleend aan FK Bodø/Glimt. Daar wist de spits in 26 competitieduels dertien keer te scoren. Een transfer naar het Nederlandse FC Groningen was het resultaat, zij het zonder succes.

De Noor kwam in Nederland nauwelijks aan scoren toe. In 42 competitiewedstrijden scoorde hij slechts vijf keer. In 2017 maakte hij de overstap naar FC Midtjylland in Denemarken. Daar vond de spits zijn neus voor doelpunten terug. In negentien wedstrijden voor de Deense topclub vond hij tien keer de weg naar doel. In januari sloeg het Engelse Crystal Palace zijn slag. De Londense club betaalde zo’n 10 miljoen euro voor de linkspoot: een recordbedrag. In Engeland ging het met Sørloth terug naar af. Bij Palace kwam de aanvaller in anderhalf seizoen zestien keer aan spelen toe. Scoren lukte niet.

In 2019 haalde AA Gent-trainer Jess Thorup de Noor op uitleenbasis naar België. Speler en trainer kenden elkaar van hun periode bij Midtjylland. Ondanks de niet-overweldigende statistieken van vijf doelpunten in negentien wedstrijden, toonde Sørloth met zijn lengte en snelheid wat hij in zijn mars heeft. De Buffalo’s wilden de aanvaller graag houden, maar hadden geen aankoopoptie om dat te realiseren.

Spijt bij Crystal Palace?

Een terugkeer naar de eerste ploeg van Crystal Palace zagen de Londenaren niet zitten. Dat leidde bijgevolg in de zomer van 2019 tot een nieuwe uitleenbeurt - ditmaal voor twee seizoenen- aan het Turkse Trabzonspor. Een succesverhaal zo bleek. De Scandinavische scherpschutter zette met zijn doelpunten de Turkse competitie ondertussen naar zijn hand.

In alle competities samen - voor club en land - zit de Noorse sensatie inmiddels aan 28 doelpunten. Dat zijn vier doelpunten meer dan Crystal Palace dit seizoen in alle competities samen maakte. In Londen zullen ze zich met die cijfers wellicht voor het hoofd slaan, al klinkt Palace-coach Roy Hodgson positief. “Met alle respect voor de Turkse competitie, maar er is nog altijd een groot verschil tussen voetballen in Turkije en voetballen in Engeland. Dat wil niet zeggen dat ik niet blij ben dat hij het daar goed doet, integendeel. Ik hoop dat hij er nog veel doelpunten zal scoren. Dat toont ook aan wat wij drie jaar geleden in hem zagen. Met die uitleenperiode van twee seizoenen aan Trabzonspor zullen we moeten leven. Hopelijk blijft hij die goede vorm aanhouden, zodat hij later ook voor Crystal Palace van waarde kan zijn.”