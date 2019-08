Guinee schorst Paul Put levenslang en legt monsterboete op Redactie

17 augustus 2019

13u28 2 Buitenlands voetbal De Guinese voetbalbond heeft Paul Put (63) veroordeeld voor corruptie. De Belgische coach is levenslang geschorst en krijgt een boete van liefst 100.000 euro opgelegd. Put werd vorige maand ontslagen nadat hij stafleden zou afgeperst hebben om een deel van hun wedstrijdpremie af te staan.

Een maand geleden werd Paul Put aan de deur gezet na een ontgoochelende Africa Cup. Toen raakte bekend dat enkele spelers, onder wie aanvoerder Ibrahima Traoré, bevestigd hadden dat Put stafleden afperste door een deel van hun wedstrijdpremies te eisen. De Ethische Commissie van de Guinese voetbalbond stelde meteen een onderzoek in en komt nu tot de conclusie dat Put schuldig is aan corruptie. Guinee geeft hem een levenslange schorsing en een monsterboete van 100.000 euro. De FIFA zou de schorsing nog wereldwijd kunnen maken. Put kan nog in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. Eerder was de ex-trainer van onder anderen Lokeren, Lierse en Moeskroen al betrokken in de zaak-Ye.