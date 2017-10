Guillaume Gillet zet Olympiakos op weg naar vlotte bekerzege - ook Origi, Dimata en Casteels bekeren voort Thomas Lissens

20u49

Bron: Belga 0 rv Gillet viert zijn treffer. Buitenlands Voetbal Olympiakos heeft in de groepsfase van de Griekse bekercompetitie een 0-3 overwinning geboekt op het veld van tweedeklasser Acharnaikos. Guillaume Gillet was de enige Belg aan de aftrap. De 22-voudige Rode Duivel opende voor Olympiakos de score.



Met een overhoekse halfvolley zette Gillet (9.) de Griekse recordkampioen op weg naar een vlotte zege. Nadat de middenvelder tijdens de rust aan de kant was gebleven, scoorden ook Andre Martins (48.) en invaller Emmanuel Emenike (90.). Met de Belgische Marokkaan Mehdi Carcela stond er nog een oude bekende op het veld. De ex-speler van Standard werd in de 78e minuut gewisseld. Silvio Proto, Björn Engels en Vadis Odjidja-Ofoe kregen rust bij Olympiakos, dat met 6 op 6 de stand aanvoert in groep 5.



Nog in de Griekse bekercompetitie verloor tweedeklasser Ergotelis met 2-4 tegen eersteklasser Xanthi. Hugo Cuypers, jeudgproduct van Standard, werd in de 75e minuut ingebracht bij Ergotelis. Met 0 punten uit twee bekerduels zijn Cuypers en co. puntenloos laatste in groep 6.



In de Cypriotische voetbalcompetitie zijn Anorthosis en Paphos in hun onderlinge duel op de negende speeldag niet tot scoren gekomen (0-0). Christian Brüls speelde 85 minuten mee bij nieuwkomer Paphos, dat met 15 punten op de derde plaats staat. Anorthosis (19) is tweede.

Photo News

Origi, Casteels en Dimata bekeren voort met Wolfsburg

Wolfsburg heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Duitse DFB-Pokal. Met Koen Casteels in doel en Divock Origi in de spits wonnen de 'Wölfe' in de tweede bekerronde met 1-0 van Hannover.

Een bedrijvige Origi kwam in de eerste helft dichtbij het openingsdoelpunt, maar tot twee keer toe stuitte de Rode Duivel op verdediger Salif Sané. Na de pauze lukte het wel voor Wolfsburg. Felix Uduokhai (49.), die afgelopen weekend nog een punt uit de brand sleepte tegen Hoffenheim, brak de ban. Origi kon de score verdubbelen, maar besloot in het zijnet. Nadien bepaalde Hannover het tempo, maar Casteels moest zich niet meer omdraaien.

In Nederland hebben Heracles, Ajax en VVV zich geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Met Dario Van den Buijs en Dries Wuytens tussen de lijnen versloeg Heracles de Belgisch getinte amateurclub Hoek met 3-1. VVV, zonder Leroy Labylle die op de bank bleef, schakelde FC Utrecht uit. Ook in Venlo werd het 3-1. Bij Utrecht, dat 40 minuten met een man minder speelde na de rode kaart voor Willem Janssen, maakte Cyriel Dessers de match vol. Ajax ging met 1-4 winnen bij amateurclub De Dijk.

Photo News

Bongonda pikt treffer mee in doelpuntenfestival van Trabzonspor

Trabzonspor heeft zich na een doelpuntenfestival op het veld van vierdeklasser Corum probleemoos geplaatst voor de zestiende finales van de Turkse bekercompetitie. Met Theo Bongonda aan de aftrap won Trabzonspor met 0-6.

Voor de pauze had Hugo Rodallega (8. en 18.) de bezoekers al een dubbele voorsprong bezorgd. Meteen na de thee scoorde Bongonda, die afgelopen zomer het Spaanse Celta Vigo wisselde voor Trabzonspor, de 0-3. Voor de kwieke flankaanvaller was het zijn eerste officiële doelpunt in Turkse loondienst. De rode kaart voor Rodallega in de 63e minuut verpestte het feestje van Trabzonspor niet. Ogenyi Onazi (74.) en invaller Dame N'Doye (79. en 82.) zorgden voor de zware 0-6 cijfers. Bongonda werd in de 66e minuut gewisseld.

Nathan Kabasele en tweedeklasser Gaziantepspor wisten zich niet te plaatsen voor de zestiende finales. Gaziantep verloor voor eigen publiek met 1-2 tegen Ankara Demirspor. Kabasele voetbalde 76 minuten mee tegen de vierdeklasser.

Voor Rubin Kazan eindigt het Russische bekerverhaal in de achtste finales. De club van Maxime Lestienne, die opnieuw vrede moest nemen met een invalbeurt, verloor met 1-2 van Samara. Lestienne speelde een halfuur mee bij Rubin Kazan.