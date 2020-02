Guardiola steekt Hazard hart onder de riem: “Niet op niveau? Dan is er iets aan de hand in Madrid. Hij is wereldklasse” XC

06 februari 2020

08u47 0 Buitenlands voetbal Eden Hazard moet nog altijd wachten op zijn rentree, ook vanavond -in de bekerwedstrijd tegen Sociedad- komt de Belg niet in actie . ‘t Is niet zijn seizoen. Pep Guardiola neemt het in een gesprek met de Spaanse Youtuber Mario Alfonso Garrido (DjMaRiiO) op voor de Rode Duivel. “Hij is wereldklasse.”

Real stelt het inmiddels 72 dagen zonder Hazard, die zich zijn eerste seizoen bij ‘de Koninklijke’ ongetwijfeld anders had voorgesteld. De Rode Duivel, die sukkelde met blessures, maakte tot dusver slechts één goal in een truitje van ‘Los Blancos’. Guardiola schiet Hazard te hulp: “Als hij niet op niveau is, is er iets aan de hand in Madrid. Want hij is echt goed”, klonk het eind vorig jaar (de video van DjMaRiiO staat nu pas online).

“Hazard is niet gewoon een topspeler, hij zit daar nog een niveau boven”, vervolgde de trainer van Manchester City. “Wat ik van hem gezien heb in Engeland, is wereldklasse. Maar iedereen weet dat je bij een nieuwe club een aanpassingsperiode nodig hebt.”

Guardiola heeft altijd een boontje gehad voor Hazard - hij gooide zijn naam zelfs intern op tafel bij Man City. De Spaanse oefenmeester had het daarnaast bij ‘DjMaRiiO’ ook kort over Kevin De Bruyne. “Hij naar Real Madrid? Dan moet voorzitter Florentino Pérez me opbellen.” Bekijk het gesprek hieronder.