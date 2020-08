Guardiola op familiebezoek in Barcelona, geruchtenmolen over gesprek met Messi draait op volle toeren KTH

29 augustus 2020

13u47 0 Buitenlands Voetbal Een plus een is twee. In een transfersoap soms ook drie. Met een foto van Pep Guardiola in Barcelona heeft de soap rond Lionel Messi er een aflevering bij. De trainer van Manchester City vloog niet speciaal over. Hij is er gewoon bij zijn gezin.

Als hij wil, kan hij nog snel samen gaan zitten met Lionel Messi, officieel een target van Man City. Voorlopig heeft niemand hen samen gespot. Pep Guardiola verblijft momenteel in Barcelona. Al een tijdje. Veel hoeft er niet achter te worden gezocht.

Sinds de uitschakeling in de Champions League brengt de coach van Man City er tijd door met zijn gezin. Zijn vrouw Cristina verhuisde vorig seizoen met een van de kinderen terug naar de Catalaanse stad voor business. Maandag hervat City de trainingen. Dan wordt Pep terugverwacht in Manchester.

Messi en Guardiola hebben de voorbije weken (telefonisch) contact gehad over een mogelijke transfer naar City. De Argentijn wil absoluut weg bij Barcelona. Hij vroeg om een meeting met de directie om zijn vertrek te regelen. Liefst gaat hij zonder ruzie, maar sinds de bewuste burofax is er nauwelijks communicatie tussen Messi en zijn club. Ze praten enkel via de media. Net zoals City en Barcelona.

De spelletjes worden openlijk gespeeld. Manchester City fluisterde de plaatselijke pers in dat ze noch Bernardo Silva, Gabriel Jesus of andere belangrijke spelers in een ruil wil betrekken, zoals bepaalde media hadden gesuggereerd. Barcelona liet, via een journalist, weten ook geen interesse te hebben in zo’n deals. Barca wil harde cash voor Messi.

Barcelona – en met hen veel sportjuristen – is ervan overtuigd dat Messi niet onder zijn contract uit kan. De club zegt dat hij niet de koop is. Tenzij de opstapclausule van 700 miljoen euro in zijn contract wordt betaald. Messi en zijn juridische adviseurs zijn zeker dat onder zijn contract uit kan.

Juventus, Inter en PSG houden het dossier in de gaten, maar weten dat City een grote voorsprong heeft. De lijntjes met Messi liggen al jaren uit. Hij weet wat hij in Manchester eventueel kan verdienen. Hij zal in moeten leveren op het gegarandeerde brutoloon van 100 miljoen euro dat hij nu jaarlijks bij Barcelona opstrijkt. Maar Messi wil nog een laatste keer de Champions League winnen. Dat ziet hij bij Barcelona niet gebeuren. Zijn ‘Last Dance’ wil hij beleven aan de zijde van Guardiola.

Zouden plaatselijke fotografen in Barcelona er al achter zijn dat ook Ferran Soriano, CEO van City, en Txiki Begiristain, technisch directeur van City, al een tijdje in de Catalaanse stad zijn? Ze zijn beiden eveneens Catalaan. Barcelona is hun thuis, boven Manchester.

Het is wachten op Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer. Zijn privejet wordt ten vroegste zondag in Barcelona verwacht.

Lees ook:

“Vader Messi laat aan PSG weten dat zijn zoon voor Manchester City kiest”

Messi trekt 12 jaar na komisch misverstand mogelijk toch naar Man City, maar wat met De Bruyne? (+)

🚨GUARDIOLA está en BARCELONA.



Que aproveche la cena en la City...



¿🤔✍️🇦🇷? pic.twitter.com/CKnPUfQG1B El Chiringuito TV(@ elchiringuitotv) link