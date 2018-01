Guardiola na 20ste zege met City: "Kevin had wat pijn, maar hij wilde spelen", Tottenham pakt volle buit op bezoek bij Swansea XC

22u51 0 Action Images via Reuters Buitenlands Voetbal Manchester City –met Kevin De Bruyne in de basis- heeft in eigen huis eenvoudig afgerekend met Watford: 3-1. ‘The Citizens’ boekten daarmee hun 20ste Premier League-zege in nauwelijks 22 wedstrijden. Outstanding dit seizoen.

Eergisteren werd hij van het veld getrapt, vandaag stond Kevin De Bruyne gewoon aan de aftrap. "Kevin ging 's middags het veld op en hij wilde spelen. Hij had wat pijn, maar hij wilde spelen. Als hij wil spelen dan wil ik hem ook uitspelen. Dat zegt veel over hem. Niets zal de opinie over zijn kwaliteit veranderen. Iedereen kent zijn kwaliteiten en we zetten een stap vooruit als we winnen, naar het winnen van het kampioenschap. Kevin wilde spelen en zijn verlangen is datgene dat we moeten volgen." Tegenstander: ploeg uit vorm Watford. En dat laatste werd al snel duidelijk. Heel snel. Na amper 38 seconden kon Raheem Sterling namelijk de 1-0 eenvoudig in doel duwen. Meteen ook het snelste Premier League-doelpunt van het seizoen. Het begin van een lastige avond voor ‘The Hornets’.

Owngoal Kabasele, geen assist De Bruyne

Een dikke tien minuten later was het wederom prijs. De Bruyne liep zich goed vrij en probeerde vervolgens Agüero met een strakke pass te bedienen, maar het was echter Christian Kabasele die de voorzet van ‘King Kev’ in eigen doel gleed. Een Belgisch doelpunt. De Bruyne kreeg er geen assist voor achter zijn naam. Die tellen niet bij own-goals.

In een overbodige tweede helft was De Bruyne wederom belangrijk. Gomes kon de tiende voorzet van onze landgenoot niet goed klemmen, waarna Agüero de 3-0 eenvoudig in doel kon tikken. In de slotfase zorgde Grey voor de eerredder: 3-1, meteen ook de eindstand. ‘The Citizens’ boekten zo hun twintigste zege in amper 22 wedstrijden. Eerste achtervolger Man United volgt reeds op vijftien punten in het klassement.

22u52 - 3-1 eindstand

Neen, er vielen geel doelpunten meer. Man City wint zo met 3-1 van Watford. De troepen van Guardiola zijn zo goed voor 20 Premier League-zeges in 22 partijen.

22u48 - Vier minuten extra

We krijgen nog vier minuten extra tijd. Pereyra gaat bij het ingaan van de toegevoegde tijd neer in de zestien, maar scheidsrechter Mason ziet er geen graten in. Valt er nog een doelpunt in het Etihad Stadium?

22u41 - Grey duwt eerredder voorbij Ederson

De eerredder is feit voor Watford. Carrillo rekent af met Walker en bedient vervolgens Grey, die de 3-1 maar hoeft binnen te duwen. Ederson kansloos.

22u40 - Napoli uitgeschakeld in de beker

Geen gelijkmaker meer in de slotfase tussen Napoli en Atalanta: 1-2. Dries Mertens en co zijn zo uitgeschakeld in de Italiaanse beker. Castagne stoot door naar de halve finales.

22u37 - Tottenham en Crystal Palace winnen

Ook Dele Alli pikt zijn doelpuntje mee. De talentvolle Engelsman maakt de 0-2 tegen Swansea. Meteen ook de eindstand. Daarnaast is Crystal Palace met de volle buit aan de haal gegaan op het veld van Southampton: 1-2.

22u30 - Invaller Mertens knikt aansluitingstreffer voorbij Berisha

Daar is de aansluitingstreffer! Opnieuw spanning troef in Stadio San Paolo. Met nog een dikke vijf minuten voor de boeg maakt invaller Dries Mertens er met het hoofd 1-2 van.

22u28 - Napoli 0-2 in het krijt

Bekeruitschakeling dreigt voor Napoli. Dries Mertens en co lopen namelijk tegen een dubbele achterstand aan: 0-2. Dit keer is het Gomez die de netten doet trillen.

22u25 - Milivojevic brengt Palace op voorsprong

Crystal Palace heeft de scheve situatie helemaal rechtgezet. Ex-Anderlecht-speler Luka Milivojevic is de doelpuntenmaker van dienst: 1-2.

22u21 - Agüero maakt er eenvoudig 3-0 van

De Bruyne krijgt te veel tijd om een voorzet af te leveren. En dan weet je dat het gevaarlijk wordt. Gomes kan de center van onze landgenoot niet klemmen, waarna Agüero eenvoudig kan binnenduwen: 3-0. Een nieuwe assist voor De Bruyne.

AFP

22u14 - Crystal Palace komt langszij, Benteke geeft assist

Crystal Palace komt opnieuw langszij. McArthur scoort op aangeven van Benteke: 1-1. Alles te herdoen in het St. Mary’s Stadium.

22u09 - Agüero laat grote kans onbenut

Neen, het vizier van Agüero staat nog niet op scherp. De Bruyne schildert een voorzet op het hoofd van de Argentijn, maar die kopt van dichtbij ruim naast.

22u03 - Mertens moet bekeruitschakeling voorkomen

Bij Napoli gaan ze meteen wisselen. Lorenzo Insigne en Dries Mertens komen binnen de lijnen en moeten uitschakeling voorkomen. Voor Callejon en Hamsik zit de partij erop.

21u57 - Castagne breekt de ban tegen Napoli

Goal! Napoli komt zowaar op achterstand tegen Atalanta Bergamo. Doelpuntenmaker: Timothy Castagne. Meteen ook zijn eerste goal voor de Italiaanse club.

Getty Images

21u47 - Ook De Bruyne en Kabasele mogen gaan rusten

De troepen van Guardiola blijven ook in de slotfase van de eerste helft domineren, al levert dat wel geen doelpunt meer op. Net voor de koffie laat Agüero het na om een mooie pass van De Bruyne te verzilveren.

21u36 - Ruststanden

Rusten geblazen in de matchen die om 20u45 van start gingen. Dit zijn de tussenstanden:

Southampton – Crystal Palace: 1-0

Swansea – Tottenham: 0-1

Napoli – Atalanta: 0-0

21u30 - Ederson voorkomt aansluitingstreffer

Watford loert op de counter en lanceert een uitstekende tegenaanval. Gray wordt alleen op Ederson afgestuurd, maar de City-doelman houdt de aanvaller -dankzij een prima redding- van de aansluitingstreffer.

21u26 - Bekijk hier het doelpunt van Sterling

38 seconden. Meer had Raheem Sterling niet nodig om de netten te laten trillen. Meteen ook het snelste Premier League-doelpunt van het seizoen. Bekijk hieronder zijn treffer.

21u17 - De Bruyne knalt vrije trap tegen lat

Bijna stond de 3-0 op het bord. De Bruyne pegelt een vrije trap zowaar tegen de dwarsligger. En of hij fit is. Watford ontsnapt.

21u13 - Kabasele werkt voorzet De Bruyne in eigen goal

Twee Rode Duivels betrokken bij de 2-0 van Man City. De ene gelukkig, de andere ongelukkig. De Bruyne loopt zich goed vrij op rechts en brengt het leer strak voor. Het gevolg: Kabasele glijdt de bal ongelukkig in eigen doel. De wedstrijd is nu al zo goed als gespeeld. De Bruyne is daarmee ook de eerste speler uit de vijf grote competities die reeds tien assists op de teller heeft.

2-0. Cross De Bruyne. Own-goal Kabasele. A Belgian goal.

21u08 - Benteke op achterstand

Geen goed begin voor Benteke en co. Na zeventien minuten voetballen brengt Southampton-spits Shane Long de thuisploeg op voorsprong: 1-0.

21u05 - Stones laat 2-0 liggen

Assistgever Sané is duidelijk aan een veel betere partij bezig dan eergisteren tegen Crystal Palace. De Duitser ligt nu ook aan de basis van een reuzenkans, maar eindstation Stones kan zijn poging niet laag houden. Dit had de 2-0 moeten zijn.

21u01 - Sterling scoort na 38 (!) seconden

Wat een begin van 2018 voor De Bruyne en co. Na amper 38 seconden kan een helemaal vrijstaande Sterling de 1-0 eenvoudig in doel duwen. Wordt dit een parkwandeling voor Manchester City?

Getty Images

21u - Aftrap City

De bal rolt nu ook in het Etihad Stadium. Kan Watford verrassen door De Bruyne en co van een driepunter te houden?

20u57 – Llorente scoort vanuit buitenspelpositie

Fernando Llorente bekroont zijn eerste basisplek met een treffer. De Spanjaard knikte een vrijschop eenvoudig in doel: 0-1. Bij Swansea hebben ze wel reden tot klagen, want Llorente stond buitenspel.

20u48 - Twee Belgen al in actie

Christian Benteke en Jan Vertonghen zijn eraan begonnen. Kan de spits van Crystal Palace de netten laten trillen op het veld van Southampton? Binnen een kwartiertje schieten Kevin De Bruyne en Christian Kabasele in actie.

20u40 - City won laatste 7 duels tegen Watford

City won zijn laatste zeven duels tegen Watford. Geen goed voorteken voor Christian Kabasele. Straffer nog als we het doelpuntentotaal erbij halen: 24-3. Vandaag opnieuw zoveel treffers?

20u30 - Twintigst e Premier-League zege voor De Bruyne en co?

Man City gaat vanavond op zoek naar een 20ste zege in amper 22 Premier League-wedstrijden. Eergisteren lieten de troepen van Pep Guardiola verrassend punten liggen bij Crystal Palace: 0-0. Watford staat dan weer op plek tien in de hoogste Engelse voetbalklasse.

Getty Images

20u15 - Overzicht landgenoten

20u45: Southampton – Crystal Palace (Aftrap: Christian Benteke)

20u45: Swansea – Tottenham (Aftrap: Jan Vertonghen)

20u45: Napoli – Atalanta (Bank: Dries Mertens, aftrap: Timothy Castagne)

21u: Manchester City – Watford (Aftrap: Kevin De Bruyne, Christian Kabasele)

20u10 - Vier Belgen in Premier League vanavond

Naast Kevin De Bruyne, kijken we vandaag ook uit naar de prestaties van Jan Vertonghen, Christian Kabsele en Christian Benteke.

20u - De Bruyne aan de aftrap

Kevin De Bruyne staat gewoon aan de aftrap in het Premier League-duel tegen Watford. Eergisteren werd de Rode Duivel nog van het veld geschopt. Straf. Daarnaast zit Vincent Kompany nog altijd niet in de selectie. Bekijk hieronder het elftal van 'The Citizens'.

19u45 - De Bruyne in selectie voor Watford

Kevin De Bruyne hield een kneuzing over aan de roekeloze tackle van Jason Puncheon op oudjaar. De Rode Duivel zit vandaag zelfs al in de selectie voor het Premier League-duel tegen Watford. Of De Bruyne ook mag aantreden, is nog even afwachten. Crystal Palace vreest dan weer dat Puncheon zes maanden aan de kant staat met schade aan de kruisbanden.

