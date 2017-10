Guardiola: "De Bruyne is de op een na beste in Europa" Kristof Terreur in Manchester

14u13

Bron: HLNinEngeland 16 photo_news Buitenlands Voetbal Zo hoog heeft Pep Guardiola Kevin De Bruyne steken. Al schat zijn trainer Lionel Messi nog wel veel hoger in dan hem. "Er kan er maar één de beste zijn", zegt Guardiola. "Maar om als de beste beschouwd te worden zal hij prijzen moeten winnen. Ik ga er alles aan doen om hem naar het allerhoogste niveau te pushen. De beste is er maar één, maar hij is een van besten." Een nieuwe lofzang voor de Rode Duivel. De zoveelste.

In Manchester dragen ze hem op handen. Zo bewijzen de uitspraken van Guardiola deze middag op de persconferentie, in de aanloop naar Napoli. Zaterdag tegen Stoke, bracht City al een eresaluut aan zijn generaal en zijn gratie. Vier zijden van het Etihad Stadium veerden op en gooiden zich aan de voeten van Kevin De Bruyne, opponent incluis. In zijn 100ste voor City was hij de strateeg in een totaalprestatie. Een best of van Guardiola, een best of van De Bruyne. Er mocht gerust een 'TM' achter. Trademark, handelsmerk.

De assist voor de 6-2 van Leroy Sané, afkomstig van de rechter van Kevin De Bruyne (26), was van zelden geziene schoonheid. Juiste snelheid, juiste buiging, juiste precisie. Met de signatuur van een artiest. Een van de besten in zijn soort. Af en toe slaat hij er ook flink naast, maar weinig spelers op deze planeet die hun passes zo kunnen afwegen tot de perfectie als hij. Functioneerde een beenhouwer zoals zijn rechtervoet, dan had die geen weegschaal nodig - dat 'mag het ietsje meer zijn' hoeft niet voor De Bruyne. Werkte een postorderbedrijf naar zijn rendement bij Manchester City, dan leverde het gegarandeerd de volgende dag, op het juiste adres en liefst stipt op het afgesproken tijdstip. Excellence, simply delivered. Excellentie, simpel afgeleverd.

KDB. Excellence, simply delivered. #mcfc pic.twitter.com/BKzmawjkvg Kristof Terreur ¿¿(@ HLNinEngeland) link

Totaalvoetbal

Ook Pep Guardiola kijkt er met open mond naar: "Ik ben een manager, maar ik ben ook een toeschouwer. Net als jullie. Wanneer Kevin De Bruyne aan de bal is, verwacht je een schot of iets anders. Nooit dat hij de bal naar exact dezelfde positie zal spelen van waar hij die net ontvangen heeft. Dat is waarom ik een toeschouwer ben. Alles waar jullie bij hem van genieten, daar geniet ik ook van." Een purist als Guardiola nog dat beetje meer. De bewondering voor zijn dirigent spat eraf. De uitvoerder van het totaalvoetbal dat de Catalaan predikt. Zijn rechter- én linkerhand. "Hij is met voorsprong één van de besten ter wereld op dit moment."

Het beste had De Bruyne opgespaard voor zijn honderdste bij Man City. Een best of, die zelfs geen orgelpunt (een goal) nodig had. 65 minuten genieten, tot Guardiola het bij 6-2 wel welletjes vond geweest. Een stadion ging op de banken staan. Zijn populariteit in Manchester bereikt stilaan ongekende hoogtes. Zaterdag bezongen de Cityfans de naam van hun kansenschepper vóór die van de doelpuntenmaker. Het vertelt veel. Ze zien hem er graag. De mens, een 'boy next door' zonder vedette-uitspattingen, maar de voetballer nog meer.

Getty Images

De Bruyne domineerde, orkestreerde en creëerde. Bepaalde maat en ritme met korte en lange passes. Wurmde zich altijd daar waar de ruimte was, in een zone op de rechterflank, en dacht altijd vooruit. De 'schepper' van City. Aan de basis van de 1-0 met een beslissende pass - assist Walker, goal Jesus. Met een slim doorsteekpassje responsabel voor de tweede goal, Sane naar Sterling. Na rust volgde de perfecte cross voor Jesus (4-2) en die voorzet op Sané - foot porn.

Perfect

Ondanks twee ongelukkige tegengoals riep het voetbal herinneringen op aan Barça en Bayern. Tik-tak, aan een rotvaart. Na Liverpool (5-0), Watford (6-0) en Crystal Palace (4-0) de vierde ploeg die er vijf of meer om de oren krijgt. Generaal De Bruyne werd tegen Stoke bijgestaan door tien goeie luitenants: Silva, Jesus, Sterling, Sané, Walker - allemaal mee het podium op. In de doelpunten was bijna iedereen betrokken. De perfecte teamprestatie, met een Belg als absolute uitblinker. "Voetbal is fantastisch als je wint, maar nog meer als beide teams veel doelpunten maken", zei Guardiola. "We speelden snel en simpel. Het beste wat we hebben gebracht sinds ik hier trainer ben. Als team was het perfect. Met en zonder bal." Staande ovatie.

Getty Images

Ook de tegenstander deed mee aan het eresaluut. "Kevin De Bruyne wint de trofee van Man van de Match bij City", tweette Stoke City op het laatste fluitsignaal met een applaudisserende emoji erachter. "Soms moet je gewoon je hand durven op te steken en de opponent appreciëren." Om het met de woorden van Stoke-coach en Man United-icoon Mark Hughes te zeggen: "Bij 3-2 was er iemand die het niet meer kon aanzien en besloot de match in handen te nemen. Kevin De Bruyne. Wereldklasse. Hij steekt er momenteel met kop en schouders bovenuit in de Premier League." De beste in de Premier League, maar vooralsnog niet bij de Rode Duivels.

Maandag herhaalde Guardiola die woorden: "Hij is de op een na beste in Europa." Enkel Lionel Messi schat Guardiola nog hoger in. "Het zou een droom voor me zijn om Kevin op hetzelfde niveau als Messi te krijgen. Niet alleen hij, ook de anderen met wie ik heb gewerkt. Maar ik wil niet te veel druk leggen. Kevin is een geweldige, fantastische, bescheiden jongen. Ik zou hem niet helpen door hem constant met Messi te vergelijken. Messi is een geval apart. Hij scoort nu al negen seizoen 60 goals per seizoen. Natuurlijk wil ik Kevin naar een zo hoog mogelijk niveau duwen, maar worden zoals Messi ... Dat is onmogelijk denk ik."

photo_news