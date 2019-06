Grote zorgen om Zwitserse topvoetbalster, vermist na sprong in meer LPB

30 juni 2019

15u27

Bron: Blick/anp 1 Buitenlands voetbal Florijana Ismaili, aanvoerster en Zwitsers international van Young Boys Bern, is sinds zaterdag als vermist opgegeven. De 24-jarige voetbalster had gisteren samen met een vriendin een boot gehuurd. Op het Como-meer zou ze vanaf de boot in het water zijn gesprongen om te zwemmen.

“Het was erg heet en ze zocht wat afkoeling in het water”, zegt haar vriendin. Maar na de sprong komt Ismaili niet boven water. Haar vriendin wacht, en blijft wachten. “Ik dacht dat ze mij wilde doen schrikken en dat ze aan de andere kant van de boot zou opduiken.” Dat gebeurt niet, de vriendin geraakt in paniek - “Ik riep minutenlang vertwijfeld haar naam”. Radeloos belt ze vervolgens de politie. Zoekacties van politie en brandweer leverden tot dusver niets op.

Het Como-meer staat bekend om zijn sterke stromingen onder het veelal rustige wateroppervlak. Mogelijk is de jonge vrouw daardoor in de problemen gekomen. “Voorlopig kunnen we helaas niet zeggen wat er gebeurd is”, luidt het bij de politiediensten. “Het valt niet uit te sluiten dat de vrouw bij de sprong in het koude water onpasselijk is geworden.”

Young Boys Bern reageert met verslagenheid op het nieuws. “We zijn erg getroffen door dit nieuws, maar hebben de hoop niet opgegeven dat alles goed komt”, klinkt het bij de Zwitserse club.

Ismaili speelde 33 wedstrijden voor de Zwitserse nationale ploeg, daarin trof ze drie keer raak. Ze kwam in actie in de barragewedstrijden tegen de Red Flames voor het WK 2019.