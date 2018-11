Grote rivalen lusten elkaar rauw in verhitte derby van Istanboel: ex-Bruggeling scoort, drie rode kaarten, hulptrainer gaat Skrtel te lijf en zelfs een heuse ploegenachtervolging TLB

Bron: AD.nl 1 Buitenlands Voetbal Fenerbahçe, tegenstander van Anderlecht in de Europa League, heeft met de Nederlander Erwin Koeman als hoofdcoach een punt gepakt in de derby tegen Galatasaray. Na een 2-0-achterstand, onder meer door een doelpunt van Ryan Donk (ex-Club Brugge), wist ‘Fener’ toch nog gelijk te spelen: 2-2. Vooral voor Galatasaray was het een zuur gelijkspel in een burenclash die bol stond van de provocaties en aanvaringen.

Na het ontslag van Phillip Cocu bij Fenerbahçe mochten zijn Nederlandse assistenten Koeman en Chris van der Weerden opmerkelijk genoeg aanblijven bij . Koeman kreeg de eindverantwoordelijkheid over de topclub in crisistijd en moest direct tegen de grote ‘vijand’ en stadsgenoot Galatasaray.

In het stadion van Galatasaray had Koeman een heel andere ploeg samengesteld dan in de tijd van Cocu. Aanvallender ingesteld en met de kleine Franse middenvelder Mathieu Valbuena in de basis. Cocu maakte nauwelijks gebruik van Valbuena en vond hem niet fit. “Dat betekent niet dat ik onenigheid had met Phillip. Ik heb me altijd ondergeschikt gemaakt aan zijn manier van spelen en zijn keuzes geaccepteerd. Maar ik kan er wel anders over denken. Daarom speelde Mathieu en sommigen zullen daar verrast door zijn, maar daarom ben ik trainer, en dit is mijn voetbalvisie”, zou Koeman na afloop zeggen.

Sayın Ryan Donk Beyefendi. 1-0 pic.twitter.com/yZO5TQperr#SaldırGALATASARAY Aspiliqueta27(@ Aspiliqueta271) link

De 34-jarige Fransman beloonde het vertrouwen van zijn nieuwe hoofdtrainer. Tegen Galatasaray maakte hij in de 66e minuut de aansluitingstreffer via een strafschop, nadat de Nederlander Ryan Donk en de Noor Martin Linnes de thuisploeg op 2-0 hadden gezet. Zes minuten later legde Valbuena af op de Braziliaan Jailson, die de bal fraai in de rechterkruising schoot.

Na het eindsignaal liep het totaal uit de hand. Spelers en staf van beide ploegen gingen met elkaar op de vuist. Badou Ndiaye (Galatasaray) en Fenerbahçe-spelers Roberto Soldado en Jailson kregen nog een rode kaart. De Braziliaanse doelpuntenmaker moest het vooral ontgelden na een te ostentatieve viering en hij sprintte de spelerstunnel in terwijl hij achtervolgd werd door woedende spelers (zie video onder). Volgende week donderdag trekt Anderlecht naar Istanboel voor een Europa League-duel tegen Fenerbahçe.

De schermutselingen op een rijtje:

Jailson werd door nagenoeg de hele ploeg van Galatasaray achtervolgd nadat de Braziliaan te ostentatief ging vieren:

Jailson: Simmmmiiiiiiiiiiiiittttttttt pic.twitter.com/r9Be4PPP9S ben ne izledim az önce(@ benneizledim) link

In het geharrewar ging assistent-trainer Hasan Sas van Galatasaray de Slovaakse verdediger Martin Skrtel van ‘Fener' ook nog te lijf:

Hasan sas ne yapiyor ... pic.twitter.com/8qmhnb4mEQ aykutKURSUNLU(@ aykutKURSUNLU) link

Ook Ryan Donk knokte mee:

Ryan Donk huzurlarinizda. Harun'a uçan tekme. @ertemsener @AbdulkerimDrmz_ @ahmetcakar1 pic.twitter.com/EbwSjqYesU “Don” Felipe Cayetano Lopez Martinez y Gonzales(@ ZagorunKankasi) link