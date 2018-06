Grote baas van de Premier League stopt er eind 2018 mee TLB

07 juni 2018

20u17

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Richard Scudamore stopt na bijna twintig jaar als grote baas van de Engelse Premier League. Dat kondigde hij vandaag aan. De Brit, 58 ondertussen, legt zijn functie neer aan het einde van het jaar.

"Het was een privilege om deze rol zo lang te mogen vervullen. Het was te leuk om het een job te noemen", zei de man onder wiens leiding de Premier League uitgroeide tot de grootste en vooral meest winstgevende competitie ter wereld. De inkomsten bedroegen vorig seizoen meer dan vijf miljard euro.

"Het voetbalmilieu is zo aanstekelijk dat het moeilijk is om mijn betrokkenheid op te geven, maar mijn passie voor voetbal en de positieve impact die het kan hebben, zal nooit verdwijnen."

Scudamore werd in 1999 CEO van de Premier League, in 2014 werd hij voorzitter. "De Premier League is in topvorm, en de toekomst oogt mooi. Er blijven altijd uitdagingen, maar dat maakt het net zo opwindend", besloot hij. De mededeling van Scudamore komt er op dezelfde dag dat Amazon een deel van de tv-rechten van de Premier League vanaf het seizoen 2019-2020 kocht.