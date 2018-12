Grootste voetbalstadion van Iran ontvangt voor het eerst een vrouwenwedstrijd Redactie

Het grootste voetbalstadion van Iran, het Azadistadion in Teheran, zal voor het eerst sinds de Islamitische Revolutie in 1979 het decor zijn voor een vrouwenwedstrijd. Dat meldde het Iraanse persagentschap Isna.

Het gaat om een vriendschappelijk duel van het nationale vrouwenteam tegen Rusland, in de voorbereiding op de Spelen van 2020 in Tokio. "Een officiële datum is op dit moment nog niet vastgelegd", legde Mehdi Taj, de voorzitter van de Iraanse voetbalbond, uit.

Sinds de Islamitische Revolutie in 1979 hadden vrouwen niet langer het recht een voetbalstadion te betreden. Officieel was de reden hiervoor "om hen te beschermen tegen de mannelijke onbeschoftheid".

Vanaf 2005 mochten vrouwen opnieuw op zeldzame tijdstippen voetbalwedstrijden bijwonen. Het ging telkens om een gelimiteerd aantal vrouwen. Vanaf dit jaar werd het aantal wedstrijden dat mocht bezocht worden danig uitgebreid. In november woonden zo'n 850 vrouwen de finale van de Aziatische Champions League in Teheran bij. De vrouwen moesten wel plaatsnemen in een aparte tribune.