Griezmann naar Barça: ook zij deden er álles aan om maatje van Messi te worden Tijani Goullet

12 juli 2019

07u08

Bron: AD 0 Buitenlands voetbal Volgens buitenlandse media is de transfer van Antoine Griezmann naar Barcelona in kannen en kruiken. Volgt Neymar? De Braziliaan speelt alvast doodleuk een potje voetvolley op het Braziliaanse strand, terwijl hij in Parijs wordt verwacht. Antoine Griezmann meldde zich eerder al niet voor de training van Atlético Madrid, mét succes. De twee spelers zijn niet de eerste sterren die met koppig gedrag een transfer naar de Catalaanse grootmacht willen afdwingen. Drie eerdere gevallen van rebellie.

Fàbregas (2011)

De overgang van Cesc Fàbregas naar FC Barcelona was in de zomer van 2011 een ware soap. Er werd wekenlang over de transfer onderhandeld. Barça ging van 27 miljoen, via 35 miljoen naar uiteindelijk 40 miljoen euro. Voordat de deal rond kwam, verscheen Fàbregas niet op de training bij Arsenal. Hij miste ook een trainingskamp in Duitsland en een tour door Azië. Fabregas, opgeleid voor Barça, miste zelfs de eerste competitiewedstrijd van Arsenal.

Toenmalig coach Arsène Wenger werd bij elke persconferentie gevraagd naar de Spanjaard, die volgens zijn Engelse werkgever officieel een tijdje met een blessure liep om zo de onrust te beperken. De middenvelder wilde zo graag naar de Catalaanse club dat hij zes miljoen euro uit eigen zak betaalde. En zo kreeg Barcelona dan toch het droom-middenveld met ook Andrés Iniesta en Xavi.

Dembélé (2017)

Een stakende Ousmane Dembélé bij Borussia Dortmund. De aanvaller verscheen dagenlang niet op het trainingsveld. Zo hoopte hij een transfer naar FC Barcelona af te dwingen. Heel Duitsland sprak er schande van. Zelfs de Duitse bondscoach Joachim Löw sprak zich uit over het gedrag van Dembélé. “Ik veroordeel het als een speler in staking gaat, omdat hij naar een andere club wil. Dat kan niet. Een contract is dan niets meer waard’', aldus de bondscoach van Duitsland.

Uli Hoeness, voorzitter bij rivaal Bayern München, gaf Barcelona de schuld. “Een club kan niet tegen een speler zeggen dat hij zich niet meer bij zijn huidige werkgever moet melden. Een speler dwingen om een contract te breken, is van een laag niveau.” Borussia Dortmund schorste Dembélé, die zelfs de eerste competitiewedstrijd miste. Uiteindelijk kreeg hij toch zijn zin. Op 25 augustus 2017 was er toch een deal. Barcelona legde 105 miljoen euro voor hem neer. Door bonussen kon het bedrag oplopen tot 147 miljoen euro. Enkele dagen later werd Dembélé in Barcelona gepresenteerd met rugnummer 11, het nummer van Neymar. De Fransman kon de hoge verwachtingen echter nooit waarmaken. Nu wordt zijn naam veel genoemd als ruilobject voor Antoine Griezmann of Neymar, die dus zijn voorganger was en misschien ook - jawel - zijn opvolger in Barcelona wordt.

Coutinho (2018)

In tegenstelling tot Arsenal en Borussia Dortmund kreeg Liverpool het wel voor elkaar om een muitende speler te behouden. Phillipe Coutinho verscheen niet op de training, maar toch wilden de Reds de Braziliaan niet laten gaan. Liverpool betaalde echter een hoge prijs. Zo deed de sterspeler in augustus niet mee in de Champions League-voorronde. Zelfs na de zomerse transferperiode ontbrak Coutinho in de selectie van coach Jürgen Klopp. Pas in de winterse transferperiode ging de aanvaller dan toch naar Barça.

Ook Coutinho wilde net als Cesc Fàbregas zó graag naar Barcelona dat hij 13 miljoen van de 160 miljoen euro uit eigen zak betaalde. In mei moest hij toezien hoe Liverpool ten koste van Barça de CL-finale bereikte en die later ook nog won.