Gouden Schoen van 2011 leek in vergeetput te zijn gesprongen. Maar met fantastische goal toont hij zich nog eens aan hele (voetbal)wereld

26 augustus 2018

Quizvraagje. Wie won de Gouden Schoen in 2011? Antwoord: Matías Suárez. Nog een quizvraagje. Waar voetbalt Suárez tegenwoordig? Antwoord: Atlético Belgrano, de club die de Argentijnse offensieve middenvelder in 2008 al aan Anderlecht verkocht. De voorbije jaren was het stil rond de inmiddels 30-jarige Suárez, maar hij is niet in de vergeetput gesprongen. Dat bewees de Argentijn afgelopen weekend.

Suárez nam het gisteren met Belgrano op tegen traditieclub Estudiantes. Belgrano won én Suárez eiste net voor het uur de hoofdrol op. De stilist draaide na een inworp eerst heerlijk weg tussen twee verdedigers, zette vervolgers nog een opponent in de wind, om daarna ook de doelman van Estudiantes met een liftballetje te verschalken. Mooi, maar de 2-0 van Suárez was ook belangrijk. Estudiantes klom via Albertengo in het slot nog op 2-1, maar verder kwamen de bezoekers niet meer.