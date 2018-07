Gomez stopt als bondscoach van Panama en wordt deze week voorgesteld bij Ecuador XC

17 juli 2018

20u48

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Hernan Dario Gomez stopt als bondscoach van Panama. De 62-jarige Colombiaan leidde het Centraal-Amerikaanse land voor het eerst in zijn bestaan naar de eindronde van een WK. In Rusland overleefde Panama de groepsfase, waar het België trof, niet. Gomez wordt tevens eind deze week voorgesteld bij Ecuador, waar hij het driedubbele zal verdienen.

De voetbalbond van Panama publiceerde een open brief waarin Gomez zijn afscheid aankondigt. "Dit is slechts een tot ziens", klinkt het in de titel. "Het moment is gekomen om de lastige keuze te maken om mijn voeten weg te halen van waar mijn hart zich bevindt", klinkt het verder. "Tot ziens zeggen is bijna onmogelijk. Rusland was nog maar een begin. Ik heb mijn belofte vervuld om Panama naar zijn eerste WK te leiden en dat blijft voor eeuwig in mijn hart en dat van de Panamezen."

Gomez stond sinds 2014 aan het hoofd van Panama. Onder zijn leiding plaatste het team zich voor zijn eerste WK-eindronde ooit. Panama eindigde in zijn poule in Rusland op de vierde plaats en verloor van België (3-0), Engeland (6-1) en Tunesië (2-1).