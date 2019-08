Goed nieuws uit Madrid: Eden Hazard mag hopen op dubbele interland KTH

20 augustus 2019

09u01 1 Rode Duivels Bij Real Madrid hebben ze er voorlopig een goed oog in: Eden Hazard (28) raakt normaal gezien fit voor de dubbele interland met de Rode Duivels in september.

De komende dagen zijn beslissend. Het scheurtje in de quadriceps is slechts miniem, maar het risico op herval ook groot. Vandaar dat de medische staf van Real Madrid omzichtig met hem omspringt. De thuismatch tegen Valladolid dit weekend mist hij sowieso. Villarreal op 1 september lijkt op dit moment haalbaar, maar garanties zijn er niet. Dokters rekenen momenteel op een onbeschikbaarheid tussen twee en drie weken.

Bij Real Madrid gaan ze er vanuit dat Roberto Martínez zijn aanvoerder straks gewoon oproept voor de interlands tegen San Marino (6/9) en Schotland (9/9). Zijn volste recht. Clubs houden spelers die uit blessure terugkeren doorgaans liever in eigen beheer, maar de internationale wedstrijden zouden Real niet eens slecht uitkomen. Ideaal om ritme op te doen met het oog op wat nog komen moet voor Hazard.

Hazard blesseerde zich vrijdag op training. Donderdag klaagde hij na een fysieke stevige sessie al over overlast in het bovenbeen. Zijn debuut tegen Celta viel dus in het water. “Ik had niet eens door dat Eden geblesseerd was”, vertelde Thibaut Courtois dit weekend aan Het Laatste Nieuws. Dat kan kloppen, want Hazard werkte vrijdag ondanks zijn spierblessure de hele training af. “Ineens zag ik dat-ie niet op de lijst stond. Hopelijk is hij snel terug, hé.”

Hazard liet de blessure niet aan zijn hart komen. Hij liet zijn vaste kapper, Astar Barbers, overvliegen uit Londen en toonde in een filmpje zijn ‘sixpack’. Het kleine buikje waarmee hij arriveerde bij Real, is bijna weg. Spaanse media berichtten dat hij bij aankomst 7 kilogram te zwaar stond, maar in realiteit was dat minder.