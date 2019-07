Goed naar Kompany gekeken: gewéldige pass van Kevin De Bruyne gaat viraal TLB

20 juli 2019

Wolverhampton Wanderers en Leander Dendoncker pakten gisteren in het Chinese Nanjing de eindzege in de Premier League Asia Trophy, een vriendschappelijk toernooi met vier Premier League-ploegen. Wolverhampton versloeg Manchester City na strafschoppen (3-2). In de reguliere speeltijd van 90 minuten werd er niet gescoord. In de strafschoppenreeks misten Gundogan, David Silva en Nmecha voor City.

Kevin De Bruyne was op dat moment al gewisseld. De Rode Duivel speelde enkel de eerste helft en daarin viel hij onder meer op met een gewéldige pass. De bal wipte wat op, waarna ‘KDB' met een heerlijk vluchtschot voor de perfecte flankwissel zorgde. Knap werk van de Rode Duivel en het filmpje van de pass (zie onder) deed dan ook al snel de ronde op de sociaalnetwerksites. Opvallend: Vincent Kompany pakte ooit uit met een soortgelijke pass tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels tegen Roemenië.

