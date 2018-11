Goal, assist, maar vooral een onwaarschijnlijke dribbel: hele wereld leert goudhaantje (19) van AA Gent kennen dankzij de Nations League TLB

19 november 2018

20u43 11

Niet elk land beschouwt de Nations League als een gezondheidswandeling. Georgië, bijvoorbeeld, doet dat niet. Met groot overwicht won het land in de D-reeks zijn groep met verder ook Kazakhstan, Letland en Andorra. En de architect van het team is geen onbekende: Giorgi Chakvetadze. Het 19-jarige toptalent van AA Gent maakte al de allereerste goal in de nieuwe competitie en vandaag had hij ook een groot aandeel in de Georgische zege tegen Kazakhstan (2-1).

In minuut 59 bood Chakvetadze na een fikse versnelling Merebashvili de 1-0 aan en zes minuten voor tijd zorgde de Buffalo met een stevige streep zelf voor 2-0. Maar de allermooiste actie van Chakvetadze viel te bewonderen in de eerste helft. Met een onwaarschijnlijke dribbel bezorgde hij zichzelf ruimte in de zestien - zijn rechtstreekse tegenstander belandde zelfs tegen de grond. De actie leverde Georgië, dat zeker is van groepswinst, een hoekschop op.

De heerlijke dribbel:

De 2-0 van de Buffalo:

