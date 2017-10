Glasgow Rangers meldt zich voor Michel Preud'homme Stephan Keygnaert & Yari Pinnewaert

12u07 22 Photo News

Het Schotse Glasgow Rangers ziet wel wat in Michel Preud’homme. De traditieclub heeft zich via een makelaar gemeld bij MPH en die zegt niet meteen nee tegen een Schots avontuur. De voormalige trainer van AA Gent en Club Brugge is gecharmeerd door het voorstel, maar gesprekken met het bestuur zijn er (voorlopig?) nog niet geweest.



De Rangers zien in onze landgenoot de opvolger van Pedro Caixinha, die na de 21 op 33 werd bedankt voor bewezen diensten in de Schotse hoofdstad. Eerder deze week paste Preud'homme nog voor een job als trainer bij KV Mechelen.