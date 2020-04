Giroud bijt van zich af na kleinerende opmerking Benzema: “Ben misschien een kartingwagen, maar wel één die wereldkampioen is” MDRW

01 april 2020

12u27

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Olivier Giroud heeft met een kwinkslag gereageerd op de Olivier Giroud heeft met een kwinkslag gereageerd op de denigrerende commentaren van Karim Benzema afgelopen weekend . De spits van Real Madrid had toen verklaard “een Formule 1-bolide niet te kunnen vergelijken met een kartingwagen”.

“Een kartingwagen? Misschien, maar dan wel een kartingwagen die wereldkampioen is”, repliceerde de aanvaller van Chelsea via de sociale media. Benzema organiseerde afgelopen zondag een vragenronde op Instagram. Bij de vraag of Giroud de terechte diepe spits van Frankrijk is, antwoordde Benzema - die na een schandaal rond een uitgelekte sekstape al jaren niet meer wordt opgeroepen - dat “je Formule 1 en karting niet met elkaar kan vergelijken”. Waarna de ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois fijntjes opmerkte dat hij wist dat hij Formule 1-niveau was.