Giovinco mist strafschop, krijgt een nieuwe kans en gaat dan nogmaals de mist in

Ooit al een speler twee strafschoppen zien missen in een en dezelfde minuut? Die twijfelachtige eer is weggelegd voor Sebastian Giovinco. De kleine Italiaan, normaal goed bij schot getuige zijn 63 goals in 99 wdstrijden, kreeg in de MLS de mogelijkheid om Toronto op een geruststellende 2-0-voorsprong te zetten, maar trof vanop de stip de paal. Omdat het sluitstuk van Montreal, Maxime Crepeau, te snel van zijn lijn kwam, mocht Giovinco het nog een keer proberen. Met hetzelfde resultaat, want de spits trof opnieuw de paal. Toronto won de partij wel met 1-0 tegen het Montreal van Laurent Ciman.