Gilles De Bilde over transfer Romelu Lukaku: "Weet niet of Italiaanse voetbal op zijn maat geschreven is"

08 augustus 2019

13u54

Bron: VTM NIEUWS 1

Analist Gilles De Bilde liet in het VTM Nieuws zijn licht schijnen op de transfer van Romelu Lukaku naar Inter Milaan. “Hij heeft geen onuitwisbare indruk bij Manchester United nagelaten. Lukaku bracht niet wat van hem verwacht werd, zeker niet in de topwedstrijden. Ik heb een gemengd gevoel over zijn periode in Manchester. Inter is daarnaast een heel moeilijke club. Beide Milanese clubs (Inter en AC Milan, red.) zijn de laatste jaren wat teruggevallen. Dit jaar gaan ze wel investeren, dat blijkt ook met de transfer van Lukaku. Maar je kan ook moeilijk stellen dat Antonio Conte een trainer is met de meest aanvallende ideeën. Ik weet niet of het Italiaanse voetbal op de maat van Lukaku geschreven is.”