Gilles De Bilde over malaise bij Real Madrid: “Deze ploeg is doodziek” XC

19 september 2019

13u59

Bron: VTM 0 Buitenlands voetbal Neen, het gaat niet goed met Real Madrid. De Koninklijke ging gisteren met 3-0 pijnlijk de boot in op het veld van PSG. “ Als Real Madrid verliest, is het altijd crisis. Maar Real is intussen al meer dan een jaar op de sukkel. Het zit niet goed”, luidt het bij Gilles De Bilde.

“Er zijn te veel spelers over hun top, anderen halen het niveau niet en de nieuwkomers kunnen het team nog niet dragen. Het is momenteel terecht dat er vraagtekens worden geplaatst bij Hazard. Hij moet de ploeg op het goede spoor krijgen, maar alleen kan hij dat niet”, aldus De Bilde.

“Real heeft nochtans veel geld uitgegeven in de zomermercato. En als de ploeg dan niet draait, is de coach (Zidane, red.) de hoofdverantwoordelijke. Deze ploeg is doodziek. Ik heb niet het gevoel dat er op lange termijn een oplossing zit aan te komen.”