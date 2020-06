Gilles De Bilde over beslissingen UEFA en contractverlenging Mertens: “Een heel goede zaak voor Dries en de nationale ploeg”

De Belgische clubs die volgend seizoen Europees spelen, zullen hun kwalificatie voor de groepsfase of voor een volgende kwalificatieronde moeten afdwingen in één enkele wedstrijd. Uitzondering op de regel zijn de play-offs in de Champions League. “Onvoorziene omstandigheden leiden ertoe dat dit soort beslissingen worden genomen”, aldus Gilles De Bilde. “Het is alleszins beter dan alles volledig af te gelasten. Dit is in mijn ogen de beste oplossing die ze op dit moment konden vinden.”

AA Gent (derde voorronde Champions League), Antwerp of Charleroi (derde voorronde Europa League, afhankelijk van het resultaat van de Great Old in de bekerfinale) en Standard (tweede voorronde Europa League) zijn de Belgische clubs die volgend seizoen kwalificaties moeten spelen voor de groepsfases van de Europese competities.

De Bilde had het ook over de contractverlenging van Dries Mertens. “Het is een normale zaak dat hij twee jaar langer bij Napoli blijft. Dries is daar de koning, bij wijze van spreken. Hij wordt op handen gedragen door het hele publiek. Ik denk dat er geen betere mogelijkheid was om zijn carrière verder te zetten.”

“De contractverlenging geeft ook aan dat hij zich enorm goed voelt in de stad. Hij doet in alle opzichten een goede zaak, zowel sportief als financieel. Een heel goede zaak voor Dries en de nationale ploeg.”

Bekijk hierboven het volledige gesprek met Gilles De Bilde

Lees ook:

Het akkoord is een feit: Dries Mertens blijft twee jaar langer bij Napoli en wordt er grootverdiener

Rechtstreekse uitschakeling vanaf kwartfinales Champions en Europa League, ook voorrondes voor Belgische ploegen gaan over één wedstrijd