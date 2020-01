Giggs over de stress die bij topvoetbal komt kijken: “Overtuigd dat ik er mijn haren sneller door verloor” Redactie

20 januari 2020

15u54

Bron: Daily Mail, Marca 0 Buitenlands voetbal Profvoetballer zijn, ‘t lijkt een geweldig bestaan. Spelers worden flink betaald, maar daardoor is de druk om te presteren ook groot. De ene voetballer kan daar beter mee om dan de andere. “Ik had er last van en ben ervan overtuigd het mijn haarverlies heeft versneld”, zegt Manchester United-legende Ryan Giggs.

Giggs was een van grootste helden uit de fameuze ’Class of ‘92’ van Manchester United. De Welshe winger werd op handen gedragen door de fans van de topclub uit Manchester, waar toen wél nog de ene trofee na de andere werd gepakt. En toch had de linkspoot toen ook last van stress. “Het bestaan van een profvoetballer is stresserend”, geeft hij toe. “Je legt jezelf druk op, omdat je weet welke gevolgen een nederlaag heeft. Of een slechte match.”

“Als profvoetballer sta je in de spotlight en na een slechte match ben je je wel bewust van de kritiek”, gaat Giggs, tegenwoordig bondscoach van Wales, voort. “Die dingen zorgen voor stress en dat hangt samen met haaruitval.” Giggs is ervan overtuigd dat de druk hem sneller een kalende kruin heeft bezorgd.“Tijdens mijn tienerjaren en ook daarna nog had ik dik, krullend haar. Maar tegen mijn dertigste, begon ik kaler te worden.”

Vooral na een wedstrijd tegen Liverpool op Anfield in 2003 werd dat pijnlijk duidelijk voor Giggs. “Toen ik die avond naar de pub trok, hadden mijn vrienden vooral oog voor mijn haar. Over mijn match ging het niet. Ik werd er paranoia van, zeker als ik wist dat het zou regenen of wanneer onze wedstrijd op tv te zien zou zijn.” In 2017 onderging Giggs uiteindelijk een haartransplantatie. “Ik had het gevoel dat ik daardoor weer meer zelfvertrouwen zou kunnen krijgen. Het herstel liep vlot en ik kreeg alleen maar positieve reacties. En ik ben tevreden over het resultaat.

Ook Messi en Dejaegere

Giggs is lang niet de enige voetballer die enige (ex-)voetballer die gebukt gaat onder de stress. Ook de allergrootsten hebben er al eens last van. In 2014 liep het zowel bij FC Barcelona als bij de Argentijnse nationale ploeg niet geweldig vlot. Barça greep naast elke grote prijs en het WK winnen met Argentinië lukte evenmin. Lionel Messi moest in dat jaar herhaaldelijk braken op het veld. Zelf gaf hij later aan dat hij in die periode “heel slecht at”, maar de stress leek de ‘Vlo’ toch ook in zijn macht te hebben. Dichter bij huis had Brecht Dejaegere er last van. De West-Vlaamse dribbelaar moest soms braken voor een wedstrijd omdat hij te nerveus was.