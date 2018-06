Ghanese voetbalbond wordt ontbonden na wijdverspreide corruptie TLB

07 juni 2018

22u57

07 juni 2018

De Ghanese regering heeft beslist met onmiddellijke ingang de Ghanese voetbalfederatie te laten ontbinden. De beslissing komt er nadat een journalistiek onderzoek een grootschalig corruptienetwerk aan het licht had gebracht. Zowel bestuursleden als scheidsrechters werden hierin genoemd. De regering verklaarde haar snelle beslissing "door de massale aard van corruptie". De betrokken journalisten kregen doodsbedreigingen.

In de door de journalisten gepresenteerde documentaire komt naar voren dat bondsvoorzitter Kwesi Nyantakyi betrokken is bij diverse corruptiezaken, waarbij miljoenen euro's aan steekpenningen omgaan. Ook andere bestuursleden en scheidsrechters worden gefilmd terwijl ze steekpenningen aannemen. Wedstrijden in de Ghanese eerste klasse werden hiermee beïnvloed, evenals de selectie voor het Ghanese nationale team.

De minister van Informatie, Mustapha Abdul-Hamid, verklaarde geschokt en verontwaardigd te zijn. "Er komen grove wanpraktijken binnen de federatie aan bod", legt hij uit. "De regering zal ervoor zorgen dat de noodzakelijke hervormingen zo snel mogelijk plaatsvinden. Tot dan zullen er voorlopige maatregelen genomen worden om de federatie te besturen."

Eerder op de dag liet de Ghanese voetbalbond nog weten "onmiddellijke maatregelen te zullen nemen tegen corruptie". "We nemen de beschuldigingen zeer ernstig", klonk het toen. "De federatie zal leden die betrokken zijn in corruptiezaken, niet de hand boven het hoofd houden."