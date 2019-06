Gewezen UEFA-voorzitter Platini opgepakt, vermoedens van corruptie over toewijzing WK 2022 Redactie

18 juni 2019

10u17 138 Buitenlands voetbal Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini is gearresteerd. Dat melden verschillende buitenlandse media. De Fransman wordt verdacht van corruptie betreffende de toewijzing van het WK 2022 in Qatar.

De voormalige Franse voetballer wordt op dit moment in Nanterre ondervraagd, waar het kantoor van de anticorruptie-eenheid van justitie is gevestigd. Ook Claude Gueant, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, werd volgens onderzoekswebsite Mediapart al aan de tand gevoeld. Hij wordt niet aangehouden.

Platini wordt verdacht van corruptie bij de toewijzing van het WK in Qatar. Het toenmalige bestuur van de FIFA wees eind 2010 het WK van 2022 toe, sindsdien deden al verschillende verhalen over omkoping en corruptie de ronde. Zo zou Platini vlak voor de toewijzing van het WK aan Qatar verschillende ontmoetingen hebben gehad met de Qatarees Mohamed Bin Hammam, ook een voormalige vice-voorzitter van de FIFA. Platini deed alle aantijgingen eerder af als nonsense. “Ik denk dat het een goede keuze is om het WK aan Qatar toe te wijzen, maar er moet iets achter zitten. Ik geloof niet wat ik zie. Het afgelopen jaar wordt er van alles gedaan om mij in diskrediet te brengen. Ik weet niet wie er achter zit, maar voor de FIFA staat veel op het spel”, klonk het in 2014 in een interview met de Franse sportkrant L’Equipe.

Platini was tussen 2007 en 2015 voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA. Ook was hij jarenlang vice-voorzitter van de Wereldvoetbalbond (FIFA). Vier jaar geleden werd de 63-jarige Fransman geschorst voor acht jaar omdat hij een dubieus bedrag van 1,8 miljoen euro van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter had ontvangen. Na diverse beroepszaken werd zijn schorsing teruggebracht naar vier jaar.

Platini is in Frankrijk een levende legende. Hij begon zijn profloopbaan in 1972 bij AS Nancy. Later speelde hij bij Saint-Etiénne. In 1982 lokte Juventus Platini naar Italië, waar hij als middenvelder in 147 competitiewedstrijden liefst 68 goals maakte. Platini hielp Juve aan twee Italiaanse titels, de Italiaanse beker en twee Europa Cups. Zijn grootste succes beleefde hij in 1984, toen hij als aanvoerder van Frankrijk zijn land naar de Europese titel loodste. Hij werd dat jaar, en in 1985, ook verkozen tot beste voetballer van de wereld.

Meer over WK

FIFA

Qatar

sportdiscipline

sport

voetbal

sportorganisatie

Frankrijk