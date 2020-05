Gewezen topref gaf Kompany ooit rood, maar zet hem wel in lijstje van zijn favoriete spelers: “Vincent toonde veel respect” ABD

08 mei 2020

Mark Clattenburg: elektricien door de week, en tussen 2006 en 2017 internationaal topref in het weekend. De Engelse scheidsrechter was een vaste klant in de Premier League en op het Europese toneel. Voor de 'Daily Mail' koos Clattenburg zijn top vijf van favoriete spelers, onder wie ook Vincent Kompany. "Hij toonde altijd veel respect."

Volgens Clattenburg is Kompany “een van de beste centrale verdedigers ooit in de Premier League”. Mooie woorden van de man die de finale van het EK 2016 in goeie banen leidde. “Ik heb veel respect voor Kompany. Hij steunde de scheidsrechters en sprak steeds op een respectvolle manier. Ik heb hem berispt en van het veld gestuurd, maar hij maakte achteraf altijd tijd vrij voor een babbel. Ik herinner me dat ik eens een fout had gemaakt tijdens de eerste helft in het nadeel van City. Bij de rust kwam Kompany naar mij: ‘Mark, spelers maken fouten, jij nu ook. Maar blijf er niet over piekeren, laat ons doorgaan.’ Dat is typisch Kompany.”

“Ik heb hem ooit rood gegeven in een interland tussen België en Israël (in april 2015, red.). Hij brak een aanval af, dus ik kon niet anders dat hem een tweede geel te geven”, herinnert Clattenburg zich. “Kompany accepteerde de straf. Tien dagen later floot ik de Manchester derby op Old Trafford. Kompany maakte een stevige tackle. Het zag er bruusk uit in ‘real time’. Maar op aangeven van mijn assistent gaf ik hem geel in plaats van rood. Enkele minuten later moest Kompany geblesseerd naar de kant. Achteraf zei hij: ‘Bedankt, Mark! Ik had echt geen tweede rood in één week tijd nodig.’ Ik ben nog gevraagd om zijn testimonial-wedstrijd te fluiten, maar kon toen jammer genoeg niet.”

Naast Kompany koos Clattenburg nog voor Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez en Gary Speed als meest favoriete spelers waarmee hij ooit op een veld stond.