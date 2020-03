Gewezen Duitse topdoelman krijgt bakken kritiek na scherpe uitspraak over coronavirus CPG

19 maart 2020

14u19

Bron: Mirror 0 Buitenlands voetbal De voormalige Duitse doelman Jens Lehmann krijgt op Twitter de wind van voren, nadat hij het advies omtrent het coronavirus in twijfel had getrokken.

De ex-goalie van onder meer Schalke 04, Dortmund, Arsenal en de Duitse nationale ploeg heeft zich met een kritische uitspraak over het coronavirus allesbehalve populair gemaakt. Het aantal patiënten dat wereldwijd reeds positief testte op het virus ligt boven de 200.000. Er stierven dusver bijna 9.000 mensen aan. Iets wat volgens Lehman allemaal “moeilijk te geloven” is. “Als je je baseert op de gegevens tot 8 maart van dit jaar, dan ligt het sterftecijfer lager dan in de voorgaande jaren in heel Europa”, haalt de 50-jarige Duitser aan. “Laten we dus tot het einde van de week wachten op nieuwe informatie en cijfergegevens. Wat als we meer schade toebrengen aan het welzijn van de mens door met alles te stoppen en alles af te sluiten?”

“Is het beter om thuis in quarantaine te zitten, om vervolgens je job te verliezen of het bestaan ​​van een succesvol bedrijf in gedrang te brengen?”, vraagt hij zich verder ook nog af. “Wie kan garanderen dat er niet meer mensen ziek zullen worden door de enorme financiële problemen die zich zullen opstapelen in plaats van door het virus?”

De mening van de voormalig Duitse international wordt op Twitter niet gesmaakt. “Niet beledigend bedoeld, je bent een topkerel, maar houd het in dit geval maar bij doelman zijn”, klinkt het.

no offence Jens, you’re a cracking bloke, but stick to the goalkeeping on this one Owen(@ goonerowen) link

“Je moet gewoon je mond houden over pandemieën en in plaats daarvan maatregelen treffen”, luidt het bij een andere persoon op het platform. Nog iemand anders feliciteert de gepensioneerde doelman cynisch met zijn opvallende uitspraak. “Proficiat, een van de grootste vooroordelen tegenover voetballers heb je zojuist bevestigd”, doelend dat voetballers sterker zouden zijn met hun voeten dan met hun hersenen.

Based on yout tweet We All can be lucky that you were Only some soccer Goalkeeper and not se. Important decision taking person.



Here you can see soccer players are not the smartest. Lol Sascha Florians(@ FloriansSascha) link

349 deaths in 24h ytd in Italy, 167 deaths in Spain today with a steepening curve. DANGEROUS to let a Football Player act as a pseudo expert on SM who is in fact totally clueless on statistics and exponential growth rates. Harzardous! @nntaleb @jaltucher #COVID19 #COVIDー19 Styleon ♪♫(@ renegruner1) link

Just a very kind suggestion: It’s okay to ask questions of any kind. Would be great if you made something crystal clear: You know shit about a viral pandemie!

It’s not about opinions, it’s about facts. And the guys from rkI or WHO know their stuff. Christian Gruber(@ ChGruber1970) link

Lehmann groeide tijdens zijn vijf seizoenen bij de Gunners uit tot een icoon in Engeland en bij uitstek Arsenal. De Engelsen worden inmiddels zwaar getroffen door het coronavirus. In 24 uur tijd stierven er 32 mensen aan. Het dodenaantal in het Verenigd Koninkrijk is ondertussen opgelopen tot boven de honderd.

Thank you for your ( mostly) kind answers. All the best and a quick recovery to all the infected people. Jens Lehmann(@ jenslehmann) link