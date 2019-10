Geweldige halve omhaal, heerlijke solo: Origi en Batshuayi doen zich opmerken in League Cup Kristof Terreur in Engeland

30 oktober 2019

23u07 0

Vijf voor Liverpool, vijf voor Arsenal na de reguliere speeltijd in de Carabao Cup. Vijf voor Liverpool na strafschoppen, vier voor Arsenal. Open deur op Anfield. Een Belg hield Liverpool in de race: Divock Origi. Eerst de 4-4, voorbij het uur. Een aardige poging, maar Arsenal-doelman Martínez had meer kunnen doen. Vervolgens de 5-5 in de slotseconden van de extra tijd. Geweldige halve omhaal. De Duivel heeft een neus voor belangrijke goals. Na de misser van Ceballos in de penaltyreeks trapte hij Liverpool op voorsprong (4-3). Jones maakte het nadien af. Liverpool ontsnapte, maar blijft zo zijn kalender wel vol stouwen. In een drukke decembermaand heeft de Champions Leaguewinnaar immers ook nog verplichtingen op het WK voor clubs. Aston Villa plaatste zich ten koste van Wolves. Engels en Dendoncker kregen rust.

Michy Batshuayi scoorde een knappe sologoal voor Chelsea - de gelijkmaker na rust. Zijn eerste uur was nochtans pover. “Zijn doelpunt was een combinatie van techniek, kracht en snelheid”, zei Frank Lampard. “Het is niet simpel als je weinig speelt, maar ik ben erg tevreden over zijn professionalisme en instelling op training. Telkens hij zijn kans krijgt, doet hij iets.” Spits van momenten. Met een gewéldige vrijschop schoot Marcus Rashford Manchester United naar de volgende ronde. Pareltje.

De Belgische goals:

GOAL | @DivockOrigi met een knappe gelijkmaker voor @LFC! 🇧🇪



4️⃣-4️⃣ #LIVARS 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/VyVdIEntmp Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOOOAL | @DivockOrigi maakt gelijk met een heerlijke volley! 🤩🇧🇪



5️⃣-5️⃣ #LIVARS 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/H02j07vRH9 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Met een schitterende solo brengt @mbatshuayi Chelsea op gelijke hoogte! 🦇🇧🇪



1️⃣-1️⃣ #CHEMUN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/EIAbouFgWK Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De geweldige vrijschop van Rashford:

🎯 | Wat een HEERLIJKE vrije trap van Marcus Rashford! 🤤



1⃣-2️⃣ #CHEMUN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/cElo5iSaeJ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link