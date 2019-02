Gevonden lichaam in vliegtuigwrak is dat van Emiliano Sala TLB

07 februari 2019

23u55 55 Buitenlands Voetbal Het lichaam dat uit het wrak van het vliegtuigje in het Kanaal geborgen werd, is dat van voetballer Emiliano Sala. Dat heeft de politie van Dorset vanavond bevestigd. De naasten van Sala zijn op de hoogte gebracht en het onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood loopt nog. Van de tweede inzittende, piloot David Ibbotson, is nog geen spoor.

De 28-jarige Sala en de 59-jarige Ibbotson zaten op maandag 21 januari met zijn tweeën in het kleine vliegtuig dat op weg was van Frankrijk naar Cardiff, nadat Sala van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuig verdween die avond van de radar boven het Kanaal. Het wrak van het vliegtuigje is afgelopen zondag ten noordwesten van het eilandje Guernsey gevonden. Een dag later werd bekendgemaakt dat er een lichaam in het wrak zichtbaar was.

Pogingen om het toestel vanaf de zeebodem naar boven te tillen, zijn mislukt vanwege het slechte weer. Het geborgen lichaam werd vervoerd naar het Isle of Portland. Rond het middaguur werd het lichaam in een ziekenwagen overgeladen en inmiddels is dus gebleken dat het om het levenloze lichaam van Emiliano Sala gaat.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



