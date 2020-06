Gevallen grootmacht: “Kaiserslautern vraagt faillissement aan” XC

15 juni 2020

07u57

Bron: Kicker/ANP 0 Buitenlands voetbal De gevallen grootmacht 1.FC Kaiserslautern gaat vandaag (of later deze week) zijn faillissement aanvragen. Dat berichten diverse media in Duitsland. De club werd in 1998 nog kampioen van de Bundesliga.

Na de laatste landstitel in ‘98 schommelde Kaiserslautern tussen de eerste en de tweede Bundesliga. Maar na de degradatie in 2012 stapelden de financiële problemen zich op. De viervoudige landskampioen (in 1951, 1953, 1991 en 1998) komt tegenwoordig uit in de Duitse derde klasse en worstelt met een schuldenlast van 24 miljoen euro.

‘De Rode Duivels’ hebben daarnaast op korte termijn ongeveer 15 miljoen euro nodig om voor het komende seizoen een licentie te bemachtigen. Daardoor gaat Kaiserslautern vandaag of later deze week het faillissement aanvragen. Zo berichten verschillende media in Duitsland.

Dat faillissement hoeft geen ramp te zijn. Kaiserslautern hoopt na het bankroet nog wel een doorstart te maken. Daarvoor is een ingrijpende schuldsanering, een financiële herstructurering en een reorganisatie noodzakelijk. ‘FCK’ staat momenteel twaalfde in de derde Bundesliga, zeven punten boven de degradatiestreep.

