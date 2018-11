Getroffen kapitein van Boca Juniors legt uit hoe de hel losbarstte: “Als we daar hadden gewonnen, hadden ze ons vermoord” MDB

27 november 2018

16u04

Bron: Marca 0 Buitenlands Voetbal Pablo Pérez wist net als zijn ploegmaats bij Boca Juniors zaterdag niet wat hem overkwam. De kapitein van de Argentijnse kampioen, getroffen aan zijn linkeroog, doet zijn verhaal nadat het voertuig door fans van River Plate met stenen bekogeld werd. “Ik ga niet voetballen op een veld waar je kan sterven.”

Wanneer de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores gespeeld zal worden, is nog steeds onduidelijk. De voorzitters Rodolfo D’Onofrio (River Plate) en Daniel Angelici (Boca Juniors) zakten wel al af naar Paraguay om een datum vast te leggen. Voorlopig wordt die terugwedstrijd in Argentinië bestempeld als ‘la Vergüenza, de schande’. Daar kan Pablo Pérez zich wel in vinden. “We konden niet spelen, maar werden er toe verplicht”, deed de kapitein van Boca Juniors zijn verhaal. “Wat zou er gebeurd zijn als we gespeeld hadden en daar hadden gewonnen? Wie had ons daar dan uit gehaald? Die mensen waren gek. Ze zouden ons vermoorden. Ik heb een vrouw en kinderen thuis. Ik ga niet voetballen op een veld waar je kan sterven.”

Pérez werd geraakt aan zijn linkeroog. Een Argentijnse journalist van TNT plaatste de eerste notities van de dokter van Boca Juniors, Batista, op zijn Twitteraccount. “Irritatie van de slijmvliezen aan het oog door irriterend gas. Snijwond op de rechterarm”, staat er op te lezen. Pérez zelf had het dan weer over glas. “Mijn oog is geïrriteerd omdat het glas langs alle kanten sprong. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar het was allemaal heel vreemd. Er waren heel wat mensen verzameld op één en dezelfde plek en er volgden drie minuten die ik niemand toewens.”

Parte médico tras la revisión a los jugadores en el vestuario. firmado por Batista, médico de Boca pic.twitter.com/HNW9Yyz9kb Hernán Castillo(@ HernanSCastillo) link

Pablo Pérez werd met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd, maar ook die wagen werd bekogeld met flessen. “Ik vind het heel erg. Ook voor de mensen van River”, ging Pérez verder. “Want er zijn er die er niets mee te maken hebben. Het is triest voor iedereen. Voor de mensen van Boca, voor de mensen van River en voor het spektakel. Dit mag niet meer gebeuren. Als ik mijn oog verlies, dan zal niemand mij betalen.”

Las agresiones sufridas por la ambulancia que traslada a Pablo Perez... todavía se habla de traición? pic.twitter.com/A8FaxM35FE Ӝ Macumba ۞(@ Legolak) link